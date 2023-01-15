"Барселона" обіграла "Реал" у фіналі Суперкубка Іспанії та здобула перший трофей з Хаві

Іспанія, Суперкубок Іспанії, фінал

"Реал" – "Барселона" – 1:3

Голи: Бензема, 90+3 – Гаві, 33, Лєвандовскі, 45, Педрі, 69

Каталонці спробували забити швидкий м'яч. У стартові 15 хвилин вони мінімум двічі могли забивати. Проте, в першому випадку сфера після удару головою Лєвандовскі просвистіла над поперечиною, а в другому – Куртуа перевів у стійку постріл польського форварда після пасу Гаві.

"Вершкові" відповіли своїми двома нагодами. Менді від лінії поля навісив на Бензема, який пробив головою у боротьбі з двома оборонця – поруч із дев'яткою. Натомість вихід віч-на-віч із тер Штегеном володар "Золотого м'яча" не реалізував. Та ще й потрапив в офсайд.

Новий спалах активності трапився з початком другої третини матчу. "Барса" повела в рахунку на 33-й хвилині. Це Бускетс зіграв у відборі на чужій половині та віддав Лєвандовскі, а той передачею у розріз вивів на ударну позицію Гаві. А перед перервою останній став асистентом для поляка – прострілив уздовж воріт, а той в один дотик переграв Куртуа.

У другій половині в "Реала" геть нічого не клеїлося попереду. Натомість "блаугранас" зуміли забити втретє в середині тайму. Головними дійовими особами знову стали Лєвандовскі з Гаві, які розігнали контратаку "Барси", що завершилася ударом Педрі з відскоком від газону на дальній стійці.

Мадридці спромоглися лише на гол престижу. У доданий арбітром час один м'яч відквитав Бензема. Французький нападник отримав передачу Себальйоса та з другої спроби переграв тер Штегена – 1:3 у підсумку.

Перемога в Ель Класіко принесла "Барселоні" перший трофей із часу призначення Хаві головним тренером команди. Як керманич катарського "Аль-Садда" він перемагав у чемпіонаті, здобув 2 Кубка Катару та низку інших трофеїв.