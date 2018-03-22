"Барселона" намерена удержать Иньесту в клубе

Боссы клуба намерены провести переговоры с 33-летним капитаном команды

Руководство "Барселоны" не хочет расставаться с капитаном команды полузащитником Андресом Иньестой и намерена уговорить его остаться в клубе на следующий сезон. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, с футболистом в ближайшее время будут проведены переговоры. В бессрочном контракте футболиста с "Барселоной" прописана опция, согласно которой он сможет беспрепятственно покинуть клуб, если уведомит его о таком желании до 30 апреля.

Ранее сообщалось, что 33-летний хавбек близок к переходу в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Напомним, ранее сообщалось, что Андреас Иньеста подписал контракт с каталонским клубом до завершения карьеры.