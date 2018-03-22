Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Барселона" намерена удержать Иньесту в клубе

НовостиСпорт    22.03.2018 - 14:34
Фото: Андрес Иньеста (fcbarcelona.com)
Фото: Андрес Иньеста (fcbarcelona.com)

Боссы клуба намерены провести переговоры с 33-летним капитаном команды

Руководство "Барселоны" не хочет расставаться с капитаном команды полузащитником Андресом Иньестой и намерена уговорить его остаться в клубе на следующий сезон. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, с футболистом в ближайшее время будут проведены переговоры. В бессрочном контракте футболиста с "Барселоной" прописана опция, согласно которой он сможет беспрепятственно покинуть клуб, если уведомит его о таком желании до 30 апреля.

Ранее сообщалось, что 33-летний хавбек близок к переходу в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Напомним, ранее сообщалось, что Андреас Иньеста подписал контракт с каталонским клубом до завершения карьеры.

"Барселона" разобралась с "Челси" и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов Иньеста рискует пропустить ответный матч Лиги чемпионов "Барселоны" с "Челси"
Теги: Барселона, переговоры, контракт
Под Киевом учительница прямо на уроке грубо унизила ученика (видео)
"Не хочет иметь ничего общего": королева Елизавета II назвала жену своего сына "безнравственной женщиной"
"Обратите на меня внимание": Женя Галич сделал неожиданное предложение Тине Кароль
На Закарпатье запретили носить маски и балаклавы
On Top