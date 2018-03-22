"Барселона" має намір утримати Іньєсту в клубі

Боси клубу мають намір провести переговори з 33-річним капітаном команди

Керівництво "Барселони" не хоче розлучатися з капітаном команди півзахисником Андресом Іньєстою і має намір умовити його залишитися в клубі на наступний сезон. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією видання, з футболістом найближчим часом будуть проведені переговори. У безстроковому контракті футболіста з "Барселоною" прописана опція, згідно з якою він зможе безперешкодно покинути клуб, якщо повідомить його про такий намір до 30 квітня.

Раніше повідомлялося, що 33-річний хавбек близький до переходу в китайський "Тяньцзінь Цюаньцзянь".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Андреас Іньєста підписав контракт з каталонським клубом до завершення кар'єри.