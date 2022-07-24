"Барселона" минимально одолела "Реал" в товарищеском Эль Класико

Контрольный поединок

"Реал" – "Барселона" – 0:1

Гол: Рафинья, 27

Команды обменялись моментами в стартовые минуты встречи. После удара Левандовски по диагонали сэйв выполнил Куртуа. В свою очередь мощный выстрел Вальверде с дистанции приняла на себя стойка.

Вскоре свою возможность упустил Фати. А на 27-й минуте "Барса" повела. Мадридец Милитао выбил мяч прямо на Рафинью, а новичок каталонцев в два касания оформил шедевр, сняв паутину с верхнего угла ворот "Реала".

Еще несколько моментов соперники не реализовали после перерыва. За "сливочных" мог забить Асенсио, но нанес неточный удар. В составе "Барселоны" возможности не использовали Дембеле (дважды) и Дест. Да и Куртуа снова солидно действовал на последнем рубеже мадридцев.

С таким уровнем игры бельгийского голкипера украинец Андрей Лунин, по всей видимости, и сезон 2022/23 проведет в глубоком запасе. В поединке с "Барсой" он просидел на скамейке запасных все 90 минут.