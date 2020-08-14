Барселона - Баварія: прогноз на 1/4 фінала Ліги чемпіонов

Фото: "Барселона" - "Баварія" (fcbarcelona.com)

Фахівці вважають фаворитом німецький клуб

"Барселона" на чолі з Лео Мессі та "Баварія" з Робертом Левандовскі битимуться за путівку в півфінал Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1".

14 серпня 22:00

Лісабон, "Ештадіу ду Бенфіка"

На думку букмекерів, фаворитами матчу 1/4 фіналу є мюнхенці. На перемогу "Баварії" в основний час приймаються ставки з коефіцієнтом 2,00, тоді як шанси на успіх каталонців становлять 3,30. Нічийний результат оцінюється в 4,00.

Щодо котирувань на прохід у півфінал, то тут також перевага на стороні команди Ханс-Дітера Фліка - 1,53 проти 2,37.

Турнірний шлях

Обидві команди очікувано стали кращими в своїх групах. "Барселона" посіла перше місце в квартеті, набравши 14 очок. У першому матчі 1/8 фіналу з "Наполі" каталонці врятувалися від поразки (1:1), а в матчі-відповіді вибили неаполітанців з турніру 3:1.

"Баварія" виграла всі шість матчів на груповому етапі і забила 24 голи. В 1/8 фіналу німецька команда пройшлася катком по "Челсі", забивши на виїзді три м'ячі, а в матчі-відповіді розгромивши англійців 4:1.

Як "Барселона", так і "Баварія", в поточній кампанії не зазнала ще жодної поразки.