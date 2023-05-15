UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Барселона" 27-й раз стала чемпіоном Іспанії

Фото: "Барселона" 27-й раз стала чемпіоном Іспанії (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

"Барселона" передчасно виграла титул чемпіона Іспанії в сезоні 2022/2023.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу.

Команда у виїзному поєдинку 34-го раунду "Ла Лігі" перемогла "Еспаньол" з рахунком 4: 2.

Барселона отримала перемогу завдяки дублю Левандовського, а також голам Бальде та Кунде. Власники поля відповіли точними ударами Поадо та Хоселя.

Барселона вперше після сезону 2018/19 стала чемпіоном Іспанії. Це 27-й титул в історії клубу.

Нагадаємо, що збірна України з футболу не зніматиметься з відбору на Євро-2024, незважаючи на заборону участі у турнірах, де присутні росіяни чи білоруси.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БарселонаФутбол