"Барселона" 27-й раз стала чемпіоном Іспанії
Фото: "Барселона" 27-й раз стала чемпіоном Іспанії (GettyImages)
"Барселона" передчасно виграла титул чемпіона Іспанії в сезоні 2022/2023.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу.
Команда у виїзному поєдинку 34-го раунду "Ла Лігі" перемогла "Еспаньол" з рахунком 4: 2.
Барселона отримала перемогу завдяки дублю Левандовського, а також голам Бальде та Кунде. Власники поля відповіли точними ударами Поадо та Хоселя.
Барселона вперше після сезону 2018/19 стала чемпіоном Іспанії. Це 27-й титул в історії клубу.
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