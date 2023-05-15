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"Барселона" 27-й раз стала чемпіоном Іспанії

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Понеділок 15 травня 2023 01:47
"Барселона" 27-й раз стала чемпіоном Іспанії Фото: "Барселона" 27-й раз стала чемпіоном Іспанії (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

"Барселона" передчасно виграла титул чемпіона Іспанії в сезоні 2022/2023.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу.

Команда у виїзному поєдинку 34-го раунду "Ла Лігі" перемогла "Еспаньол" з рахунком 4: 2.

Барселона отримала перемогу завдяки дублю Левандовського, а також голам Бальде та Кунде. Власники поля відповіли точними ударами Поадо та Хоселя.

Барселона вперше після сезону 2018/19 стала чемпіоном Іспанії. Це 27-й титул в історії клубу.

Нагадаємо, що збірна України з футболу не зніматиметься з відбору на Євро-2024, незважаючи на заборону участі у турнірах, де присутні росіяни чи білоруси.

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