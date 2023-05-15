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"Барселона" в 27-й раз стала чемпионом Испании

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Понедельник 15 мая 2023 01:47
"Барселона" в 27-й раз стала чемпионом Испании Фото: "Барселона" в 27-й раз стала чемпионом Испании (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

"Барселона" преждевременно выиграла титул чемпиона Испании в сезоне 2022/2023.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча .

Команда в выездном поединке 34-го раунда "Ла Лиги" победила "Эспаньол" со счетом 4:2.

Барселона одержала победу благодаря дублю Левандовского, а также голам Бальде и Кунде. Владельцы поля ответили точными ударами Поадо и Хоселя.

Барселона впервые после сезона 2018/19 стала чемпионом Испании. Это 27-й титул в истории клуба.

Напомним, что сборная Украины по футболу не будет сниматься с отбора на Евро-2024, несмотря на запрет на участие в турнирах, где присутствуют россияне или белорусы.

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