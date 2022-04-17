Банковские санкции ЕС будут действенными, если применить их против "Газпромбанка", - Ермак

Евросоюз планирует ввести санкции против российской нефти и "Сбербанка". Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что банковские санкции ЕС будут действенными, если применить их против "Газпромбанка".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ермака в Telegram.
Как отметил Ермак, немецкое издание Zeit со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сообщило, что в ЕС рассматривают механизмы включения нефти в следующий санкционный пакет, а также рассматривает ограничения в отношении банковского сектора, особенно Сбербанка, и российской энергетики.
"Я еще раз напомню, что в случае банковского сектора также действенными будут санкции против Газпромбанка, который определен уполномоченным для расчетов за российский газ", - добавил он.
Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что будущие санкции Евросоюза против России коснутся банковского сектора, в частности Сбербанка, а также ограничений на покупку российской нефти.
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