UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Банковские санкции ЕС будут действенными, если применить их против "Газпромбанка", - Ермак

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Евросоюз планирует ввести санкции против российской нефти и "Сбербанка". Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что банковские санкции ЕС будут действенными, если применить их против "Газпромбанка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ермака в Telegram.

Как отметил Ермак, немецкое издание Zeit со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сообщило, что в ЕС рассматривают механизмы включения нефти в следующий санкционный пакет, а также рассматривает ограничения в отношении банковского сектора, особенно Сбербанка, и российской энергетики.

"Я еще раз напомню, что в случае банковского сектора также действенными будут санкции против Газпромбанка, который определен уполномоченным для расчетов за российский газ", - добавил он.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что будущие санкции Евросоюза против России коснутся банковского сектора, в частности Сбербанка, а также ограничений на покупку российской нефти.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация