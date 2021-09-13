13 сентября 2021 года Рейтинговое агентство "Стандарт-Рейтинг" (Украина) подвело итоги своего уже тридцать четвёртого «Рейтинга надежности (привлекательности) банковских депозитов».

Итоги первого полугодия 2021 года указывают, что банковская система Украины уверенно выходит из кризиса: кредитные портфели и ресурсная база банков продолжают расти. За первые 6 месяцев 2021 года средства клиентов в целом по банковской системе увеличились на 4,5%. Качество кредитных портфелей банков продолжало улучшаться, в том числе и за счет выдачи новых кредитов. Из 56 банков, принимавших участие в рейтинге, в 33 банках снизилась доля некачественных кредитов (NPL) в кредитном портфеле. Деятельность большинства банков в первом полугодии 2021 года оставалась прибыльной: из 56 банков, принимавших участие в рейтинге, только в 6 банках была зафиксирована убыточная работа. Преимущественно банки с иностранным капиталом и государственные банки надежно закрепились в группе лидеров рейтинга.

ТОП-13 банков с самыми надежными (привлекательными) депозитами по итогам 1-го полугодия 2021 года:

АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» АО «ПРАВЭКС БАНК» АО «КРЕДОБАНК» АО «УКРСИББАНК» АО «КБ «ПРИВАТБАНК» АО «КБ «ГЛОБУС» АО «БАНК ФОРВАРД» АО «АБ «УКРГАЗБАНК» АО «ПРОКРЕДИТ БАНК» АО «УКЭКСИМБАНК» АО «ОЩАДБАНК» АО «АЛЬФА-БАНК»

По итогам первого полугодия 2021 года первую строчку рейтинга возглавил Креди Агриколь Банк. За первое полугодие 2021 года банк заработал чистую прибыль в объеме 693,968 млн грн. По состоянию на 01.07.2021 года, банк имел долю NPL в кредитном портфеле на уровне всего 2,43% при среднем значении этого показателя по 56 банках, которые принимали участие в рейтинге, на уровне 18,59%.

Традиционно высокую позицию в рейтинге надежности банковских депозитов занял Райффайзен Банк Аваль. За первое полугодие 2021 года банк получил чистую прибыль в сумме 2,334 млрд грн. По состоянию на 01.07.2021 года, доля NPL в кредитном портфеле банка составила всего 2,86%, что значительно меньше среднерыночного показателя уровня NPL в кредитном портфеле отечественных банков.

Третью позицию в рейтинге надежности занимает Правэкс Банк. По данным НБУ, за первое полугодие 2021 года чистый процентный доход банка составил 168,012 млн грн, а чистый комиссионный доход — 49,861 млн грн. Также, по состоянию на 01.07.2021 года, доля NPL в кредитном портфеле банка выглядела значительно лучше, чем в среднем по банковской системе, и составляла всего 0,93%, что в 20 раз меньше, чем средний показатель по банкам, которые приняли участие в рейтинге.

Уже стало традиционным позиционирование ГЛОБУС БАНКА в ТОП-10 лидеров рейтинга. По данным НБУ, чистая прибыль банка за первое полугодие 2021 составил 29,52 млн грн, чистый процентный доход — 212,626 млн грн, а чистый комиссионный доход — 77,783 млн грн. ГЛОБУС БАНК продолжает практику устойчивого роста доходов, несмотря на довольно слабое возобновление деловой активности в Украине. По состоянию на 01.07.2021 года, средства клиентов банка достигли отметки 4,203 млн грн, что на 4,2% больше, чем на начало 2021 года. Этот показатель деятельности ГЛОБУС БАНКА отвечал аналогичному показателю в целом по банковской системе Украины. ДМИТРИЙ ЗАМОТАЕВ, начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА отметил: «За первое полугодие 2021 года депозитный портфель ГЛОБУС БАНКА увеличился на 90 млн грн, что соответствовало приросту в 7,7%. Результат банка по приросту средств населения более чем в три раза лучше среднерыночного показателя за аналогичный период времени, подтверждает эффективность работы банка на данном рынке. Приоритетом работы банка на данном рынке является постоянное повышение уровня сервиса и качества услуг, что позволило достичь существенных результатов — каждый 4 клиент размещает в банке 2 и более вкладов».

Традиционно в число банков с самым надежным уровнем депозитов вошел АО «БАНК ФОРВАРД». По данным НБУ, чистый процентный доход банка за первое полугодие 2021 года составил 283,905 млн грн, а чистый комиссионный доход — 17,432 млн грн. Как отмечает НБУ, первое полугодие 2021 года АО «БАНК ФОРВАРД» завершил с чистой прибылью в 30,2 млн грн. По состоянию на 01.07.2021 года, средства клиентов банка составили 19,56 млн грн, что на 2,8% больше, чем на начало года. Положительная динамика средств клиентов АО «БАНК ФОРВАРД», по мнению агентства, была обусловлена ​​привлекательными депозитными программами банка и удачной маркетинговой стратегией. АНДРЕЙ КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank так характеризует ситуацию на банковском рынке: «Спрос населения на депозиты банка в 1-м полугодии текущего года остался на неизменном уровне относительно предыдущих периодов. При этом большинство клиентов предпочитали размещать депозиты в гривне на год (более 60% от общего объема размещений). Однако следует отметить снижение спроса клиентов на долгосрочные депозиты (более года), доля которых уменьшилась с начала 2021 года до 1% от общего объема размещений. В следующем квартале мы не ожидаем существенных изменений по спросу населения на депозиты — клиенты, как и сейчас, будут отдавать предпочтение размещению депозитов в гривне на срок 12 месяцев».

Наблюдения РА «Стандарт-Рейтинг» за банковским сектором показывает, что банковский кризис 2015–2018 гг. позволил системе избавиться от слабых банков, деятельность которых носила рискованный характер. Конечно, это были потери для экономики, но после того, как обанкротились все, кто не смог справиться с рисками, в системе остались банки, которые создали определенный запас прочности. Такой фактор стал одним из ключевых, который обеспечил прохождение банковской системой коронакризиса. За 2020 год, по наблюдениям агентства, национальная экономика и банковская система адаптировались к вирусному кризису. Реорганизация каналов сбыта, а также оптимизация систем обслуживания и сети отделений создали предпосылки для смягчения последствий кризиса. В итоге мы видим, что банковский сектор даже сложные времена проходит с прибылью. Более того, в большинстве банков, за которыми наблюдает агентство, снижается доля NPL и растет чистый процентный доход.

Впрочем, по данным, которые ежеквартально публикует НБУ, видно, что по показателям эффективности банки начинают дифференцироваться. Слабым оказывается звено мелких банков, которые пытаются играть роль универсальных и конкурировать с такими гигантами, как ПриватБанк или Альфа-Банк. Нишу «титанов», на которых держится банковский сектор, активно расширяют под себя государственные банки и банки с участием иностранного капитала, такие как Правэкс Банк, Креди Агриколь Банк, Райффайзен Банк Аваль и другие. Доступ иностранцев к дешевой ресурсной базе материнских банков делает их достаточно важным звеном интеграции Украины в международный банковских сектор, но еще и придает им конкурентные преимущества в борьбе за клиентов, бизнес которых зависит от экспортных или импортных операций. Единственной серьезной преградой на пути у банков с иностранным капиталом является чрезмерный уровень теневого сектора в Украине и частичная схематозность бизнеса. Некоторые банки с частным украинским капиталом также имеют свои ниши и сильные бизнес-модели. По наблюдениям агентства, довольно сильные позиции на рынке удерживают ГЛОБУС БАНК, банк Альянс, Индустриалбанк, Мотор-Банк и другие. Все перечисленные банки нашли себя в банковском бизнесе страны, имеют достаточно хорошо диверсифицированную ресурсную базу и неплохое качество активов, что позволяет им успешно работать в Украине.

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина)