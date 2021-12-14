13 декабря 2021 года Рейтинговое агентство "Стандарт-Рейтинг" (Украина) подвело итоги своего уже тридцать пятого «Рейтинга надежности (привлекательности) банковских депозитов».

Итоги 9 месяцев 2021 года указывают, что банковская система Украины уверенно растет: кредитные портфели и ресурсная база банков продолжают увеличиваться. Так, за первые 9 месяцев 2021 года средства клиентов в целом по банковской системе выросли на 5,33%. Качество кредитных портфелей банков улучшилось, в том числе за счет выдачи новых кредитов. Из 56 банков, принимавших участие в рейтинге, у 34 банков снизилась доля NPL в кредитном портфеле. Деятельность большинства банков по итогам 9 месяцев 2021 года оставалась прибыльной: из 56 банков, принимавших участие в рейтинге, только у 3 банков была зафиксирована убыточная работа. В основном банки с иностранным капиталом и государственные банки надежно закрепились в группе лидеров рейтинга с надежными депозитами.

ТОП-14 банков с надежными (привлекательными) депозитами по итогам 9 месяцев 2021 года:

АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» АО «КРЕДОБАНК» АО «ТАСКОМБАНК» АО «УКРСИББАНК» АО «КБ «ПРИВАТБАНК» АО «ПИРЕУС БАНК МКБ» АО «КБ «ГЛОБУС» АО «БАНК ФОРВАРД» АО «АБ «УКРГАЗБАНК» АО «МЕГАБАНК» АО «ПРОКРЕДИТ БАНК» АО «УКРЭКСИМБАНК» АО «ОЩАДБАНК» АО «АЛЬФА-БАНК»

По итогам 9 месяцев 2021 года первую строчку рейтинга возглавил Райффайзен Банк Аваль. За 9 месяцев 2021 года банк получил чистую прибыль в сумме 4,437 млрд грн. По состоянию на 01.10.2021 года доля NPL в кредитном портфеле банка составила всего 2,77%, что значительно меньше среднерыночного показателя NPL в кредитном портфеле отечественных банков.

Второе место в рейтинге занял КРЕДОБАНК, который 9 месяцев 2021 года завершил с прибылью до налогообложения 788,133 млн грн. С начала года КРЕДОБАНК сократил долю NPL в кредитном портфеле на 2,49 п.п. до 6,68%, что значительно ниже среднего по рынку показателя. С начала года КРЕДОБАНК показал рекордный прирост собственного капитала, который увеличился на 21,94%. По итогам 9 месяцев 2021 года чистый процентный доход КРЕДОБАНКА составил 1,467 млрд грн. Подводя итог работы КРЕДОБАНКА в 2021 году, Председатель Правления АО «КРЕДОБАНК» Ежи Яцек ШУГАЕВ утверждает: «В этом году очень хорошо сработало предложение всей депозитной линейки в онлайн-банкинге. Часть привлеченных депозитов онлайн почти в два раза превысила привлечение депозитов традиционным путем через сеть отделений банка. Одними из самых привлекательных предложений в течение 2021 года в депозитной линейке банка были депозиты «Прибыльный» с выплатой процентов в конце срока и без возможности досрочного погашения — для массового сегмента и депозит «Friends&Family» — для клиентов VIP (минимальная сумма депозита от 500 тыс грн или 20 тыс долл. США/евро)».

Третью позицию в рейтинге надежности депозитов занял банк с украинским капиталом — ТАСКОМБАНК. По данным отчетности банка, за 9 месяцев 2021 года его чистый процентный доход составил 1,287 млрд грн, а чистый комиссионный доход — 306,789 млн грн. 9 месяцев 2021 года банк завершил с прибылью в размере 364,965 млн грн. По итогам 9 месяцев 2021 ТАСКОМБАНК снизил долю NPL в кредитном портфеле на 2,88 п.п. до 8,48 %. ТАСКОМБАНК является одним из крупнейших банков с частным украинским капиталом, попавшим в ТОП-3 банка с самыми надежными депозитами. По словам Артура МУРАВИЦКОГО, заместителя Председателя Правления ТАСКОМБАНКА: «По итогам третьего квартала депозитный портфель ТАСКОМБАНКА значительно вырос и превысил 8 млрд грн. По нашим оценкам, средний чек вкладов в ТАСКОМБАНК составляет 100–120 тыс гривен. Наши клиенты предпочитают гривневые вклады сроком на 12 месяцев, ведь они позволяют зафиксировать максимальную доходность в течение следующего года. Сейчас мы предлагаем Акционный вклад с доходностью 11% годовых в год, предусматривающий получение процентов дважды в месяц и возможность пополнения».

На постоянной основе в ТОП-10 лидеров рейтинга входит ГЛОБУС БАНК. По данным отчетности банка, его чистая прибыль за 9 месяцев 2021 года составила 58,5 млн грн, чистый процентный доход — 335 млн грн, а чистый комиссионный доход — 125 млн грн. ГЛОБУС БАНК продолжает практику устойчивого роста доходов и прибыли, несмотря на коронакризис. По состоянию на 01.10.2021 года, средства клиентов банка достигли отметки 3,88 млрд грн., а общие активы выросли до 5,61 млрд грн. Банк являлся владельцем портфеля ОВГЗ на сумму 1,28 млрд грн. Елена ДМИТРИЕВА, Первый заместитель Председателя Правления АО «КБ «ГЛОБУС» так охарактеризовала результаты деятельности своего банка: «Для ГЛОБУС БАНКА 2021 год был очень удачным. За 11 месяцев депозитный портфель населения вырос на 32,5% и достиг отметки в 1,16 млрд грн. Банк практически удвоил портфель в иностранной валюте, а депозиты в гривне выросли на 26%. При этом результаты по приросту депозитного портфеля в текущем году превысили на 372 млн грн аналогичные результаты прошлогоднего периода, что свидетельствует о повышении интереса к депозитным продуктам Банка».

Уже традиционно в число банков с надежным уровнем депозитов вошло АО «БАНК ФОРВАРД». По данным отчетности банка, чистый процентный доход банка за 9 месяцев 2021 составил 461,593 млн грн, а чистый комиссионный доход — 29,784 млн грн. 9 месяцев 2021 года АО «БАНК ФОРВАРД» завершило с чистой прибылью 61,617 млн ​​грн. По состоянию на 01.10.2021 года, средства клиентов банка составили 1,909 млрд грн. Банк удерживал долю NPL в своем кредитном портфеле на уровне 13,91%, что было значительно меньше среднего показателя по банковской системе. По оценкам агентства, у АО «БАНК ФОРВАРД» были довольно привлекательные депозитные программы. Андрей ПРУСОВ, заместитель Председателя Правления Forward Bank считает: «Лучшим предложением среди депозитных продуктов АО «БАНК ФОРВАРД» в этом году является вклад по продукту «Онлайн» в гривне, долларах США и евро со сроком размещения от 14 до 734 дней. Его основные преимущества — это высокий доход с ежемесячной выплатой процентов, возможность пополнения и повышенная процентная ставка по ставкам по депозитам, которая предлагается к оформлению в отделениях. Благодаря этому более 80% вкладчиков банка пользовались этой услугой».

Значительно улучшил в рейтинге свои позиции МЕГАБАНК, вошедший в ТОП-10 банков с самыми надежными депозитами. За 9 месяцев 2021 года банк сократил уровень NPL в своем кредитном портфеле на 2,78 п.п. до 10,35 %. 9 месяцев 2021 года МЕГАБАНК завершил с чистым процентным доходом на уровне 179,307 млн грн, чистым комиссионным доходом в объеме 211,695 млн грн и чистой прибылью в 23,044 млн грн. Собственный капитал АО «МЕГАБАНК» за 9 месяцев 2021 г. вырос на 33,42%, в т.ч. за счет увеличения уставного капитала на 17,05 %.

По мере того, как рынок приходил в себя от кризиса, связанного с COVID-19, росла и доходность банков. Но выигрывали не все: на рынке все еще оставалось несколько убыточных банков, которые по разным причинам не смогли оправиться от кризиса. По наблюдениям агентства, самые большие доходы показывали те финучреждения, которым в прошлом удалось значительно сократить долю NPL. Рост кредитования хоть и происходил незначительными темпами, но по мере увеличения ставок на рынке это приводило к повышению темпов прироста чистого процентного дохода, что затем задавало определенную динамику прибыли банков. Дополнительным фактором роста доходности для банков явилось увеличение доходности на рынке правительственных облигаций (ОВГЗ). В начале четвертого квартала ОВГЗ можно было увидеть в портфелях таких частных банков, как Альфа-Банк, ГЛОБУС БАНК, ТАСКОМБАНК, Универсалбанк и другие.

Прошедший кризис доставил банкирам хлопот для размышления над будущим банковского дела. В основном стало ясно, что решение вопроса о доходности заключается в наличии качественных дистанционных каналов обслуживания клиентов. В ближайшее время борьба за обладание такими каналами или их создание будут продолжены. Появление новых штаммов вируса и вероятность продолжения периодических кризисов являются катализатором развития дистанционного обслуживания банками своих клиентов. Проблема заключается только в том, что производителей качественных систем дистанционного обслуживания в Украине мало, поэтому при наличии спроса предложение «производителей» пока еще остается слабым.