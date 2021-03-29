Банковская система остается прибыльной, имея определенный запас прочности

29 марта 2021 Рейтинговое агентство "Стандарт-Рейтинг" (Украина) подвело итоги своего уже тридцатого второго «Рейтинга надежности (привлекательности) банковских депозитов».

Итоги 2020 указывают, что банковская система Украины уверенно демонстрирует признаки влияния экономического кризиса, который возник из-за вируса COVID-19. Снижение ВВП на 4% — это значительно лучше, чем предполагали в МВФ (-7,2%), в правительстве (-4,2%) и НБУ (-4,6%), но все равно такое снижение должно повлиять на качество кредитных портфелей банков. Очевидно, пик такого влияния придется на 2021 год. А пока данные 2020 выглядят оптимистичными: доля проблемных кредитов в кредитных портфелях (NPL) украинских банков снизились на 5,61 процентный пункт, а в портфелях банков, участвующих в рейтинге, доля NPL снизилась до 19,86%. Общий объем прибыли банков после налогообложения 2020 года составил почти 41,3 млрд. грн., из которых 36 млрд. грн. было заработано за 9 месяцев 2020 года. Объем чистого процентного дохода превысил 84,4 млрд. грн., а размер чистого комиссионного дохода — 46,5 млрд. грн. Из 56-ти банков, участвовавших в рейтинге, 38 показали снижение уровня NPL, у одного из 56 банков не было отрицательного чистого процентного дохода, но в пяти были зафиксированы убытки. На фоне снижения ставок по кредитам и депозитам банки демонстрировали тенденцию снижения доходности, хотя количество убыточных банков в рейтинге увеличилось до пяти. Дополнительно банковскую систему покинули самые слабые банки: Мистобанк и банк «Аркада». То есть кризис все же постепенно влияет на банковскую систему, но такое влияние не имеет системного характера.

ТОП-12 банков с самыми надежными (привлекательными) депозитам по итогам 12-ти месяцев 2020:

АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» АО «КРЕДОБАНК» АО «ПРАВЭКС БАНК» АО «УКРСИББАНК» АО «КБ «ПРИВАТБАНК» АО «АБ «УКРГАЗБАНК» АО «КБ «ГЛОБУС» АО «БАНК ФОРВАРД» АО «ПРОКРЕДИТ БАНК» АО «УКРЭКСИМБАНК» АО «ОЩАДБАНК» АО «АЛЬФА-БАНК»

Традиционно, первое место в рейтинге надежности банковских депозитов занял Райффайзен Банк Аваль. 2020 года банк получил чистую прибыль в сумме 4,075 млрд. грн. По состоянию на 01.01.2021 года, доля NPL в кредитном портфеле банка составила всего 3,54%, что в 5,36 раза меньше среднерыночного показателя уровня NPL в кредитном портфеле украинских банков. Банк планирует выплату дивидендов в сумме 2,04 млрд. грн.

Стабильно второе место в рейтинге надежности занимает Кредобанк. По данным НБУ, в 2020 году банк получил прибыль в размере 531,227 млн. грн., его чистый процентный доход составил 1,789 млн. грн., а чистый комиссионный доход — 473,048 млн. грн. Также, по состоянию на 01.01.2021 года, доля NPL в кредитном портфеле банка выглядела значительно лучше, чем в среднем по банковской системе, и составляла всего 9,19%. За кризисный 2020 год Кредобанк увеличил долю NPL в кредитном портфеле всего на 0,17 процентных пункта.

Третью позицию в рейтинге занял Правэкс Банк, чистый процентный доход банка 2020 года составил 302,351 млн. грн., а чистый комиссионный доход — 99,41 млн. грн. По состоянию на 01.01.2021 года, доля NPL в кредитном портфеле банка составила 1,65%, что является одним из наименьших показателей среди банков, зарегистрированных в Украине, и значительно ниже среднего показателя по банковской системе. Важно и то, что банк имел очень высокий уровень внешней поддержки от своего акционера — европейской банковской группы Intesa Sanpaolo.

В ТОП-5 лидеров рейтинга входит АО «УкрСиббанк». По данным НБУ, банк завершил 2020 с чистым процентным доходом 3,347 млрд. грн. Доля проблемных кредитов (NPL) в портфеле банка составляла всего 8,06% при среднем показателе 19,86% по банкам, которые приняли участие в рейтинге. По оценкам агентства, банк был хорошо обеспечен ликвидностью и собственным капиталом.

Уже более двух лет в ТОП-10 лидеров рейтинга входит Глобус Банк. По данным НБУ, чистая прибыль банка 2020 года составил 110,395 млн. грн., а чистый процентный доход — 289,161 млн. грн. Банк продолжает показывать устойчивую тенденцию роста доходов, несмотря на кризисные явления и охлаждение деловой активности в Украине. По состоянию на начало 2021 года, доля проблемных кредитов (NPL) в портфеле банка составила 6,96%, что почти в три раза меньше, чем в среднем по банкам, которые принимали участие в рейтинге. Начальник Департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий ЗАМОТАЕВ так прогнозирует развитие ситуации на банковском рынке: «Строя планы на 2021 год, мы исходим из того, что после существенного падения в последние годы в настоящее время потенциал к снижению процентных ставок уже фактически исчерпан. Одним из первых сигналов о подорожании финансовых ресурсов стало недавнее решение НБУ о повышении учетной ставки. Основываясь на прогнозах Минфина и Национального банка Украины, которые в этом году предусматривают рост уровня инфляции, мы ожидаем, что со второго полугодия 2021 года можно даже ожидать незначительное повышение процентных ставок по депозитам в национальной валюте. Уровень ставок для валютных депозитов вряд ли изменится и останется сравнительно низким».

Традиционно в число банков с надежным уровнем депозитов вошел Форвард Банк. По данным НБУ, чистый процентный доход банка за 2020 год составил 314,958 млн. грн., а чистый комиссионный доход — 41,683 млн. грн. За 2020 год Форвард Банк снизил уровень NPL на 27,32 процентных пункта до 13,18%. По состоянию на 01.01.2021 года, уровень NPL банка был в 1,5 раза ниже среднего значения этого показателя среди банков, которые принимали участие в рейтинге. При этом уровень NPL банка втрое ниже среднего значения этого показателя по банковской системе Украины. Учитывая специализацию банка на кредитовании населения, этот факт можно считать показателем эффективной кредитной политики менеджмента. Андрей ПРУСОВ, заместитель председателя правления Forward Bank отметил: «Доля размещения вкладов в мобильном и Интернет-банке увеличилась за год с 31% до 77%. Скачок произошел в марте прошлого года во время первого локдауну. Учитывая ситуацию с коронавирусом и, прежде всего, заботясь о здоровье граждан, мы предложили клиентам воздержаться от посещения отделений, взамен воспользоваться Forward Online и, не выходя из дома, дистанционно размещать, пополнять и пролонгировать депозиты. Также через Интернет-банкинг существующий клиент может заказать кредитную карту и получить ее курьером».

Несмотря на значительное замедление глобальной экономики из-за вирусной угрозы, которая состоялась в 2020 году и прогнозируется на 2021, банковский сектор Украины готов к негативному сценарию развития событий. Впрочем, агентство ожидает ухудшения ситуации на кредитном рынке и рост доли проблемных кредитов в банковских портфелях. В 2020 году банки еще двигались по инерции и многие из банков показали снижение доли NPL, хотя прибыли банковского сектора сокращались в основном за счет увеличения резервов по кредитам. Фактически, рост резервов уже показывает, что качество кредитных портфелей ухудшается, но ситуация недостаточно критическая чтобы повлиять на уровень NPL по сектору в целом. Также предположение агентства, что номинально по итогам 2020 года уровень NPL будет снижен в целом по банковской системе за счет расчистки банковских балансов в государственных банках вполне оправдалось. Впрочем для частных и иностранных банков номинальное улучшение статистики может не повлиять на реальное качество портфелей, которое уже будет зависеть от того сценария, по которому будет введен локдаун в 2021 году.

Риски в 2021 году продолжают касаться, прежде всего, банков, специализирующихся на кредитовании населения. Физические лица, как заемщики, очень чувствительны к снижению деловой активности и ВВП, а также уровню безработицы. Наличие положительных прогнозов по экономическому росту в 2021 году не гарантирует на практике их реализацию из-за рисков многочисленных локдаунов и низкого уровня вакцинации населения на старте. Ситуацию с занятостью населения в Украине амортизирует близость Европейского Союза и контролируемый переток трудовых мигрантов из Украины в страны ЕС. Впрочем напомним, что для отечественных банков трудовые мигранты, как правило, не являются потенциальными клиентами, особенно по кредитным операциям, поскольку те имеют доступ к сервисам банков европейских стран. Хотя за 2021 год трудовые мигранты перечислят в Украину снова, примерно, 12 млрд. долларов.

Наиболее негативное влияние корона-кризиса будет ощущаться в отчетности банков по итогам первого полугодия 2021 года. Итоги, которые сейчас показывают банки за 2020 год, еще демонстрируют, что банковская система остается прибыльной и определенным образом все еще движется по инерции, имеющей определенный запас прочности. По-прежнему агентство считает, что свертывание экономической активности в Украине состоялось очень быстро, а восстановление будет происходить достаточно медленно и не произойдет в полном объеме до третьей волне заболеваемости, а темпы экономического восстановления будут зависеть от успешности вакцинации населения. Именно к такому сценарию нужно готовиться большинству экономических агентов, работающих на кредитном рынке.

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина)