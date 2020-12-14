Банковская система остается прибыльной

14 декабря 2020 Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина) подвело итоги своего уже тридцатого первого «Рейтинга надежности (привлекательности) банковских депозитов».

Итоги 9 месяцев 2020 указывают, что банковская система Украины уверенно демонстрирует первые признаки влияния экономического кризиса, возникшего из-за вируса COVID-19. Общий объем прибыли банков после налогообложения за 9 месяцев 2020 составил почти 37600000000 грн, из которых 15974000000 грн было заработано за первый квартал. Объем чистого процентного дохода превысил 62067000000 грн, а размер чистого комиссионного дохода - 32324000000 грн. Если сравнивать с показателями 9 месяцев 2019 года, то прибыль банков снизился в 1,3 раза, чистый процентный доход и чистый комиссионный доход остались почти неизменными. С 56-ти банков, участвовавших в рейтинге, 32 показали снижение уровня NPL (доля проблемных кредитов в кредитном портфеле), у одного из 56 банков не было отрицательного чистого процентного дохода или даже убытков. На фоне снижения ставок по кредитам и депозитам банки демонстрировали тенденцию снижения доходности, хотя показатели операционного дохода оставались более или менее постоянными.

ТОП-13 банков с самыми надежными (привлекательными) депозитам по итогам 9-ти месяцев 2020:

АО "Райффайзен Банк Аваль» АО «Кредобанк» АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» АО «УкрСиббанк» АО «КБ« ПРИВАТБАНК » АО «АБ« Укргазбанк » АО «КБ« ГЛОБУС » АО «БАНК ФОРВАРД» АО «ИДЕЯ БАНК» АО «Укрэксимбанк» АО «ПроКредит Банк» АО «Сбербанк» АО «АЛЬФА-БАНК»

Традиционно, первое место в рейтинге надежности банковских депозитов занял Райффайзен Банк Аваль. За 9 месяцев 2020 банк получил чистую прибыль в сумме 3121000000 грн. По состоянию на 01.10.2020 года, доля NPL в кредитном портфеле банка составила всего 7,55%, что, как и раньше, в разы меньше среднерыночного показателя уровня NPL в кредитном портфеле банков.

Стабильно второе место в рейтинге надежности занимает Кредобанк. По данным НБУ, за первые три квартала 2020 банк получил прибыль в размере 392 053 000 грн, его чистый процентный доход составил 1299000000 грн, а чистый комиссионный доход - 335 471 000 грн. Также, по состоянию на 01.10.2020 года, доля NPL в кредитном портфеле банка выглядела значительно лучше, чем в среднем по банковской системе, и составляла всего 7,3%. За 9 месяцев 2020 Кредобанк сократил долю NPL в кредитном портфеле банков на 1,72 процентных пункта.

Третью позицию в рейтинге занял банк Креди Агриколь Банк, прибыль которого за 9 месяцев 2020 составил 680,270 млн грн, а чистый процентный доход банка - 1775 млн грн. По состоянию на 01.10.2020 года, доля NPL в кредитном портфеле банка составила 2,79%, что является одним из наименьших показателей среди банков зарегистрированных в Украине и конечно, значительно ниже среднего показателя по банковской системе.

В ТОП-5 лидеров рейтинга входит АО «УкрСиббанк». По данным НБУ, банк завершил 9 месяцев 2020 с чистой процентным доходом 2.565 млрд грн. Доля проблемных кредитов (NPL) в портфеле банка составляла всего 7,81% при среднем показателе 22,18% по банкам, которые приняли участие в рейтинге. По оценкам агентства, банк был хорошо обеспечен ликвидностью и собственным капиталом, при этом банк имел достаточно высокий уровень поддержки от своих акционеров, прежде всего в лице BNP Paribas Group.

Уже более двух лет в ТОП-10 лидеров рейтинга входит ГЛОБУС БАНК. По данным НБУ, чистая прибыль банка за 9 месяцев 2020 составил 119 240 000 грн, а чистый процентный доход - 203 312 000 грн. Банк продолжает показывать устойчивую тенденцию роста доходов, несмотря на охлаждение деловой активности в Украине. Доля проблемных кредитов (NPL) в портфеле банка имеет положительную тенденцию к уменьшению. По состоянию на 01.10.2020 она составляла 13,32%, на 01.11.2020 - 10,59%, а на 01.12.2020 - лишь 6,90%, что в разы меньше, чем в среднем по банкам, которые принимали участие в рейтинге . Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Дмитрий Замотаев так прокомментировал успехи своего банка: «Текущие продукты банка отличаются максимальной простотой и открытостью. В период суровых ограничений перечень депозитных продуктов был минимизирован фактически до 2-х продуктов, каждый из которых сопровождается бесплатным выпуском карты Mastercard для удобного использования полученных процентов и депозита по факту его завершения. Отдельно Банк предложил всем клиентам-держателям платежных карт программу лояльности ГЛОБУС БОНУС, что позволяет им получать экономические стимулы за расчеты в торговых сетях».

Несмотря на значительное замедление глобальной экономики из-за вирусной угрозе, которое прогнозируется на 2021, банковский сектор Украины готов к негативному сценарию развития событий. Впрочем агентство ожидает ухудшения ситуации на кредитном рынке и рост доли проблемных кредитов в банковских портфелях. В третьем квартале банки еще двигались по инерции, и многие из банков показал снижение доли NPL, хотя прибыли банковского сектора сокращались в основном за счет увеличения резервов по кредитам. Фактически, рост резервов уже показывает, что качество кредитных портфелей ухудшается, но ситуация недостаточно критическая чтобы повлиять на уровень NPL по сектору в целом. Также агентство допускает, что номинально по итогам 2020 уровень NPL будет снижена в целом по банковской системе за счет расчистки банковских балансов в государственных банках. Впрочем для частных и иностранных банков номинальное улучшение статистики может не повлиять на реальное качество портфелей, которая уже будет зависеть от того сценария, по которому будет введен локдаун в январе 2021 года.

Риск продолжает касаться, прежде всего, банков, специализирующихся на кредитовании населения. Физические лица, как заемщики, очень чувствительны к снижению деловой активности и ВВП, а также уровня безработицы. Опубликованные прогнозы по темпам снижения ВВП от МВФ на уровне 8,2% и Всемирного банка на уровне 3,5% указывают на то, что наши международные партнеры ожидают существенное сокращение экономической активности в Украине. Впрочем агентство считает, что к 2020 год закончится снижением ВВП Украины темпом до 5%. Ситуацию с занятостью населения в Украине немного амортизирует близость Европейского союза и контролируемый переток трудовых мигрантов из Украины в страны ЕС. Впрочем для отечественных банков работники, как правило, не являются потенциальными клиентами, особенно по кредитным операциям поскольку те имеют доступ к сервисам банков европейских стран. Хотя 2020 года работники перечислят в Украине почти 11-12 млрд долларов.

Наиболее негативное влияние Корона-кризиса будет ощущаться в отчетности банков по итогам 2020 года. Итоги, которые сейчас показывают банки за 9 месяцев 2020 года, показывают, что банковская система остается прибыльной и определенным образом все еще движется по инерции, имеющие определенный запас прочности. -Прежнему агентство считает, что свертывание экономической активности в Украине состоялось очень быстро, а восстановление происходить достаточно медленно и не произойдет в полном объеме до второй волны заболеваемости. Именно к такому сценарию нужно готовиться большинства экономических агентов, работающих на кредитном рынке.



Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина)