Банківську карту можна отримати поштою: у Приват24 додали нову функцію

"Приват24 у оновленій версії додав оновлену можливість з перевипуску карток - відтепер клієнти можуть замовити нову пластикову картку з доставкою по Україні у відділення та поштомати "Нової пошти", - йдеться в повідомленні.

Банківські картки в Україні

За даними НБУ, кількість активних платіжних карток за I квартал 2023 року зросла на 2% до 47,2 млн. У І кварталі ПриватБанк та приватні банки були лідерами зростання їхньої кількості.

На ПриватБанк приходиться більше половини активних банківських карт - 26,6 млн.

Крім того, ПриватБанк є лідером за кількістю банкоматів та комплексів самообслуговування - 17,1 тисяч з 28,6 тисяч по всій Україні.

У червні державний ПриватБанк поновив операції з готівковою іноземною валютою через мережу терміналів самообслуговування, включаючи послугу поповнення карток, депозитних рахунків та купівлі валют.