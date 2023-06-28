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Банківську карту можна отримати поштою: у Приват24 додали нову функцію

Фото: Приват24 додав функцію замовлення картки та доставки поштою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Нову пластикову картку ПриватБанку відтепер можна замовити у Приват24. Отримати картку можна буде "Новою поштою".

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на прес-службу ПриватБанку.

"Приват24 у оновленій версії додав оновлену можливість з перевипуску карток - відтепер клієнти можуть замовити нову пластикову картку з доставкою по Україні у відділення та поштомати "Нової пошти", - йдеться в повідомленні.

Банківські картки в Україні

За даними НБУ, кількість активних платіжних карток за I квартал 2023 року зросла на 2% до 47,2 млн. У І кварталі ПриватБанк та приватні банки були лідерами зростання їхньої кількості.

На ПриватБанк приходиться більше половини активних банківських карт - 26,6 млн.

Крім того, ПриватБанк є лідером за кількістю банкоматів та комплексів самообслуговування - 17,1 тисяч з 28,6 тисяч по всій Україні.

У червні державний ПриватБанк поновив операції з готівковою іноземною валютою через мережу терміналів самообслуговування, включаючи послугу поповнення карток, депозитних рахунків та купівлі валют.

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