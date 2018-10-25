Банкиры впервые за пять лет сообщили о снижении кредитного риска, - НБУ

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Банкиры ожидают роста валютного риска, однако снижения кредитного

Украинские банкиры в ІІІ квартале 2018 года впервые с IV квартала 2013 года сообщили о снижении кредитного риска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты нового "Опрос об условиях кредитования", который провел Национальный банк.

По данным опроса, баланс ответов по росту кредитного риска составляет -5,8%. Банкиры также ожидают, что кредитный риск снизится и в IV квартале (-4.6%).

Однако в III квартале 2018 года возрос процентный риск (до 18,1 %), валютный риск (до 22,0%), риск ликвидности (до 14,8%) и операционный риск (до 13,2%).

Напомним, что по данным опроса, проведенного Национальным банком Украины в III квартале 2018 года, руководители украинских предприятий ожидают через 12 месяцев среднее значение обменного курса на уровне 29,60 грн/доллар. Таким образом, девальвационные ожидания украинских предприятий ухудшились: во II квартале они прогнозировали курс 28,63 грн/долларов.

Отметим, что по данным опроса Европейской бизнес ассоциации, украинский бизнес закладывает на 2019 год стоимость валюты на уровне 30 грн за доллар.