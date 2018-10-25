Банкіри вперше за п'ять років повідомили про зниження кредитного ризику, - НБУ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Банкіри очікують зростання валютного ризику, проте зниження кредитного

Українські банкіри у ІІІ кварталі 2018 року вперше з IV кварталу 2013 року повідомили про зниження кредитного ризику. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати нового "Опитування про умови банківського кредитування", який провів Національний банк.

За даними опитування, баланс відповідей щодо зростання кредитного ризику становить -5,8%. Банкіри також очікують, що кредитний ризик знизиться і у ІV кварталі (-4.6%).

Проте у ІІІ кварталі 2018 року зріс процентний ризик (до 18,1 %), валютний ризик (до 22,0%), ризик ліквідності (до 14,8%) і операційний ризик (до 13.2%).

Нагадаємо, що за даними опитування, проведеного Національним банком України у IІІ кварталі 2018 року, керівники українських підприємств очікують через 12 місяців середнє значення обмінного курсу на рівні 29,60 грн/долар. Таким чином, девальваційні очікування українських підприємств погіршилися: у ІІ кварталі вони прогнозували курс 28,63 грн/доларів.

Відзначимо, що за даними опитування Європейської бізнес асоціації, український бізнес закладає на 2019 рік вартість валюти на рівні 30 грн за долар.