Банкір прогнозує зростання курсу долара: чого очікувати в середині грудня

Яка зазначив банкір, впродовж листопада курсові зміни на міжбанку відбувалися в досить вузькому проміжку 41,2-41,6 грн за долар. А курс євро в контексті зміцнення американської валюти після перемоги на виборах Дональда Трампа був досить мінливим: то знижувався, то зростав. Відповідно на готівковому ринку спостерігалося коригування курсів відповідно до змін на міжбанку.

"Наступного тижня цілком можливе продовження таких тенденцій, а відтак не варто очікувати глобальних змін навіть попри очікуване поступове здорожчання валют", - сказав він.

За його словами, наразі валютний ринок України убезпечений від стрімких і неконтрольованих змін (завдяки режиму "керованої гнучкості" та достатнім обсягам міжнародної фіндопомоги, яка дає змогу втримувати рівновагу курсів через механізм валютних інтервенцій). До того ж регулятор не зацікавлений в значній девальвації гривні, адже це може породити нову інфляційну "хвилю".

"Курси валют не є статичними, то цілком логічним можна очікувати надалі різновекторні поперемінні зміни, але без хаотичних стрибків. Рух курсів вгору триватиме, однак уповільнено", - сказав він.

Прогноз курсу

Банкір прогнозує, що основні характеристики валютного ринку наступного тижня (9-15 грудня будуть такими.

Коридори допустимих валютних змін складуть 41,4-41,8 грн/долар та 43,5-45 грн/євро (на міжбанку) та 41,5-42 грн/долар та 45-47,5 грн/євро (на готівковому ринку).

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Таким чином, посеред грудня ситуація на валютному ринку навряд чи вийде з-під контролю курсові зміни будуть помірними та збігатимуться з очікуваннями ринку. Наразі можна вважати, що курсова стабільність є вагомим складником загальної ситуації в країні, що продовжує боротися за своє існування. Наступного тижня не очікується якихось надмірних ажіотажних проявів. Відтак курсові зміни будуть досить комфортними для ринку", - констатував Лєсовий.