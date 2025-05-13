Банки знизили для українців ставки за кредитами і підвищили за депозитами

Банки України у квітні 2025 року зберегли високі ставки за кредитами для населення. Ставки за депозитами залишаються значно нижчими за інфляцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, у квітні середні процентні ставки за новими кредитами банків для населення в національній валюті становили 35,7% річних. Місяць тому ставки були на рівні 35,9%.
Кредитний портфель банків для населення зріс на 1,5% до 293 млрд гривень.
Середні відсоткові ставки банків за новими депозитами в гривні для населення у квітні 2025 року становили 10,6% річних. Це трохи вище, ніж у березні - 10,5%.
Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1,0%.
Депозитний портфель банків для населення зріс за квітень на 2,9% до 1,258 трлн гривень.
За даними Держстату, інфляція в Україні у квітні прискорилася до 15,1%. Таким чином, ставки за депозитами не дають реальної прибутковості. Водночас до кінця зростання цін має сповільнитися і впасти нижче 10%.
НБУ тримає облікову ставку на рівні 15,5% з метою зробити депозити в гривні більш привабливими. Облікова ставка впливає на загальний рівень відсоткових ставок в економіці, включно зі ставками за кредитами і депозитами для підприємств і фізичних осіб.
У березні НБУ заявив, що банки України користуються неконкурентними перевагами і штучно занижують депозитні ставки для населення, ігноруючи заходи НБУ.
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