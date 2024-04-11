Банки знизили ставки за кредитами та депозитами для населення

Ставки за кредитами

За даними НБУ, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у березні 2024 року у національній валюті становили 34,5% річних. Ставки впали на 0,1 в.п.

Ставки за новими кредитами населення в іноземній валюті зросли з 3,0% до 4,9% річних.

Кредитний портфель банків для населення зріс на 2,1% до 236 млрд гривень.

Ставки за депозитами

Ставки банків за новими депозитами у гривні для населення знизилися з 11,4% до 11,3% річних. Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1,0%.

Депозитний портфель банків для населення зріс на 1,3% до 1,079 трлн гривень і перевищив рівень початку року (1,078 трлн гривень).