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Банки збільшили видачу готівки: чому українці запасаються гривнею

Фото: Видача готівки в банках України збільшилася (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Видача готівки з кас українських банків за перше півріччя 2024 року збільшилася на 12,6% та становила 1 342,9 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"На збільшення обсягів видачі готівкової гривні з кас банків вплинуло бажання населення сформувати певний запас готівки, яка в умовах впровадження графіків відключення електроенергії залишається доступним та швидким платіжним інструментом для здійснення роздрібних операцій", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, обсяг надходжень готівки до кас банків за січень – червень цього року становив 1 307,6 млрд грн. Це на 9,5% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

"Це зумовлено відновленням економічної активності, чому сприяло, зокрема, підвищення заробітних плат та соціальних виплат населенню, збереження стабільної ситуації на валютному ринку, помірна інфляція", - пояснили в НБУ.

Готівка в обігу

Нагадаємо, станом на 1 липня 2024 року в готівковому обігу України перебувало 800,9 млрд грн, що на 36,5 млрд грн або на 4,8% більше, ніж на початок 2024 року.

За даними НБУ, темпи зростання готівки в обігу цьогоріч залишаються невисокими та пов’язані насамперед із сезонними факторами, оскільки традиційно влітку пожвавлюється попит на готівку.

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