Банки выходят из карантина: сколько отделений и банкоматов уже работает

В конце мая украинские банки активизировались. Ослабление карантинных ограничений позволило банкам увеличить долю работающих банкоматов до 97%, а отделений - до 87%.

Об этом говорится в обзоре Национального банка "Банки: обзор недели от 27.05.2020".

Как отмечается в обзоре, постепенно восстанавливается спрос на потребительские кредиты: количество визитов на сайты банков возвращается на докризисный уровень. В то же время визиты на сайты небанковских финучреждений (НФУ) продолжают падать и зафиксировались на уровне 50% от начала февраля.

В течение мая объемы срочных гривневых депозитов и валютных средств населения практически не изменились. Гривневые средства населения в мае превышают уровень, наблюдавшийся до начала оттока, за май они выросли на 1,8%. Темпы оттока валютных средств умереннее по сравнению с кризисами 2008 и 2014 годов.

По данным НБУ, в мае стоимость новых срочных гривневых вкладов продолжала снижаться, как и раньше, заметнее всего по краткосрочным депозитам. В целом ставки по гривневым кредитам бизнеса и срочным депозитам населения достигли самого низкого уровня с начала года, а ставки по валютным вкладам в мае незначительно выросли.

Напомним, по данным НБУ количество действующих структурных подразделений банков за первый квартал 2020 года сократилась на 118 с 8002 до 7884 отделений.

Отметим, по данным исследования Фонда гарантирования вкладов физических лиц, в декабре 2019 года реально интересовались финансовыми услугами 8% украинцев.