Банки вошли в период показательного роста

25 марта 2019 года Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина) подвело итоги своего уже двадцать четвертого «Рейтинга надежности (привлекательности) банковских депозитов». Итоги 2018 года для банковской системы Украины стали периодом показательного роста. Общий объем прибыли банков после налогообложения за 2018 год составил почти 21,725 млрд. грн., объем чистого процентного дохода превысил 73,1 млрд. грн., а чистого комиссионного дохода — 37,81 млрд. грн. Из 60-ти банков, которые участвовали в рейтинге, 29 показали снижение NPL (плохих кредитов), только 7 банков показали убыток и ни у одного из 60-ти банков не было отрицательного чистого процентного дохода.

Рекорды рентабельности по итогам 2018 года показали: Райффайзен Банк Аваль, ПриватБанк, УкрСиббанк, Креди Агриколь Банк, КРЕДОБАНК, Идея Банк и другие.

ТОП-15 банков с самыми надежными (привлекательными) депозитами по итогам 2018 года:

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

ПИРЕУС БАНК МКБ

ТАСКОМБАНК

КРЕДОБАНК

ПРИВАТБАНК

КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК

УКРСИББАНК

АЛЬФА-БАНК

ГЛОБУС

УКРГАЗБАНК

ИДЕЯ БАНК

БАНК ФОРВАРД

ПРОКРЕДИТ БАНК

БАНК АЛЬЯНС

ОЩАДБАНК

Традиционно первое место в рейтинге надежности банковских депозитов занял Райффайзен Банк Аваль. За 2018 год банк уменьшил сумму NPL на 40,64%, на начало 2019 года доля NPL в кредитном портфеле банка составляла всего 9,65%, что в 5,7 раза меньше среднерыночного показателя уровня NPL в банковском кредитном портфеле. 2018 год банк закончил с рекордной прибылью 5,088 млрд. грн.

Вторую позицию в рейтинге занял Пиреус Банк. Существенно подняться в рейтинге банку позволил целый ряд позитивных факторов. По данным НБУ, 2018 год банк закончил с чистой прибылью 51,448 млн. грн., объем необслуживаемой задолженности кредитов (NPL) банка за год снизился на 75,78%, доля плохих кредитов в кредитном портфеле банка на 01.01.2019 года составляла всего 5,96%. Чистый процентный доход Пиреус Банка за 2018 год составил 220,561 млн. грн., что на 27,53% больше, чем за 2017 год. За 2018 год Пиреус Банк обеспечил прирост собственного капитала на 12,2% за счёт прибыли 2018 года.

Стабильно третью позицию в рейтинге надежности занимает ТАСКОМБАНК. На данный момент это единственный банк с украинским капиталом в ТОП-5 банков с надежными депозитами. По данным НБУ, за 2018 год ТАСКОМБАНК получил прибыль 429,257 млн. грн., нарастил чистый процентный доход на 28,5% по сравнению с 2017 годом. Также банк на начало 2019 года поддерживал долю NPL в кредитном портфеле на уровне 12%, что более чем в 2 раза лучше, чем в среднем по банкам без участия государства в капитале. За 2018 год ТАСКОМБАНК нарастил собственный капитал на 129,97%. Денис РАКОВСКИЙ, директор по продажам розничного бизнеса ТАСКОМБАНКа, сообщил: «ТАСКОМБАНК имеет устойчивые позиции на рынке и продолжает демонстрировать положительную динамику роста. В 2018 году он стал первым, кто завершил сделку по слиянию, объединившись с ВиЭс Банком, и в результате существенно укрепил свои позиции по размеру активов среди банков. По итогам прошлого года банк на 90% увеличили уставной капитал. На сегодня ТАСКОМБАНК входит в ТОП 17 крупнейших банков страны по размеру активов».

Уже несколько кварталов подряд в десятку лидеров рейтинга попадает ГЛОБУС БАНК. По данным НБУ, в 2018 году банку удалось снизить объем NPL на 45,57%, на начало 2019 года уровень NPL в кредитном портфеле банка составил 10,46%. Чистая прибыль банка за 2018 год составила 19,179 млн. грн., а чистый процентный доход банка вырос на 103%. По словам Дмитрия ЗАМОТАЕВА, Начальника Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА: «С начала марта многие банки начали смотреть в сторону удешевления стоимости ресурсной базы. По состоянию на 15 марта около 25% банков уменьшили свои ставки по депозитам как в иностранной, так и в национальной валютах. Среднее уменьшение составило порядка 0,3% в гривне и 0,1% в иностранной валюте. Снижение продолжится и во втором квартале 2019 года, если в экономике не будет серьезных потрясений, а НБУ не увеличит учетную ставку».

Одиннадцатую позицию в рейтинге самых надежных банков занял Идея Банк. По данным НБУ, 2018 год Идея Банк закончил с прибылью 336,271 млн. грн., обеспечив прирост чистого процентного дохода на 59,82%. Также за 2018 год банк обеспечил прирост собственного капитала на 69,91%. Основным акционером АО «Идея Банк» является Getin Holding S.A. (Польша), который инвестирует в компании и банки с высоким потенциалом роста, работающие в секторе финансовых услуг для частных клиентов и малого бизнеса.

Стабильно в ТОП-15 входит Форвард Банк. Согласно данным НБУ, чистый процентный доход банка за 2018 год составил 194,0 млн. грн. В 2018 году акционеры банка оказали ему финансовую поддержку, обеспечив прирост уставного капитала на 113,21%. Из числа банков, участвующих в рейтинге, — это самый высокий темп прироста уставного капитала. Оказанная внешняя поддержка позволяет банку не только успешно работать, но и расширять спектр операций с клиентами в период роста доходности банковского сектора. Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank, комментируя рыночную ситуацию, сказал: «По данным Национального банка Украины гривневые депозиты населения в банковской системе в феврале текущего года выросли на 2,8% и составили 275 млрд. грн., также увеличились и вклады в валюте до 8,5 млрд. долларов США. Таким образом, мы видим, что доверие к банковскому сектору в последние годы стабилизировалось, украинцы хранят свои сбережения в финансовых учреждениях и сейчас у банков нет проблем с ликвидностью».

Особенно хорошие результаты стали показывать банки со 100% иностранным капиталом, которые продолжают расформировывать резервы и наращивать операционную прибыльность. А вот если не принимать во внимание рекордные результаты ПриватБанка и стабильно прибыльного Укргазбанка, в госбанках явно случилось торможение в развитии: и Ощадбанк, и Укрэксимбанк требуют роста операционной рентабельности.