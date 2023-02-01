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Банки України готові підвищити ставки за депозитами для населення

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Україна, Середа 01 лютого 2023 10:55
Банки України готові підвищити ставки за депозитами для населення Фото: банки підвищать ставки за депозитами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У І кварталі 2023 року банки очікують збільшення обсягів коштів населення, водночас обсяги оптового фондування та коштів корпорацій зменшаться. Вартість залучень надалі зростатиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на Опитування про банківське фондування НБУ (I квартал 2023 року).

Респонденти повідомили, що протягом ІV кварталу 2022 року середня вартість фондування зросла. Приблизно в половини банків вартість коштів клієнтів, як домогосподарств, так і корпорацій, підвищилася.

Банки України готові підвищити ставки за депозитами для населення

Упродовж ІV кварталу 2022 року обсяги фондування зросли в більшості банків. Оцінки зростання обсягів зобов’язань досягли рекордних значень з часу запровадження опитування в ІІ кварталі 2021 року.

Більше 80% респондентів звітували про збільшення обсягу коштів як домогосподарств, так і корпорацій. Обсяг оптового фондування, що включає випуск облігацій, залучення кредитів міжнародних фінансових організацій (МФО) чи материнських банків, довгострокового рефінансування тощо, зменшується четвертий квартал поспіль.

Опитування про банківське фондування проводилося з 16 грудня 2022 року до 12 січня 2023 року серед 26 менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами. Частка опитаних фінустанов становить 94% у загальному обсязі активів банківської системи. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України.

Нагадаємо, у грудні 2022 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 10,6% річних за інфляції 26,6%.

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