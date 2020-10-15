Банки сократили кредитование и сохранили высокие ставки для населения

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в сентябре 2020 года в национальной валюте составляли 35,2% годовых. Это на 0,4 п.п. ниже, чем в августе (35,6%).

Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 1,0 п.п. до 7,8% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в сентябре снизились с 9,0% до 8,9% годовых, по валютным снизились с 5,3% до 5,2%.

Кредитный портфель банков за месяц сократился на 3,3% до 982 млрд грн, в т.ч. населения упал на 1,0% до 215 млрд грн, предприятий - на 4,1% до 760 млрд грн.

Отметим, в НБУ прогнозируют, массовое доступное ипотечное кредитование в Украине станет доступным при условии усиления прозрачности рынка недвижимости, снижения рисков для кредиторов. Сейчас ипотекой занимаются только семь банков.

Напомним, украинские банки ожидали, что в III квартале 2020 года восстановится спрос на кредиты со стороны как населения, так и бизнеса, а условия кредитования смягчатся, в то же время качество кредитных портфелей ухудшится.

По данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в августе 2020 года в национальной валюте составляли 35,6% годовых. По сравнению с июлем ставки не изменились.