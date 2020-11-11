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Банки сохранили высокие ставки для населения и сократили кредитование

Автор: Александр Белоус

Ставки держатся около 35% годовых

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в октябре 2020 года в национальной валюте составляли 35,2% годовых. По сравнению с сентябрем ставки не изменились.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 0,3 п.п. до 7,5% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в октябре снизились с 8,9% до 8,8% годовых, по валютным не изменились - 5,2%.

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Кредитный портфель банков за месяц сократился на 2,3% до 959 млрд грн, в т.ч. населения упал на 6,5% до 202 млрд грн, предприятий - на 1,2% до 751 млрд грн.

Напомним, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в сентябре 2020 года в национальной валюте составляли 35,2% годовых. Это на 0,4 п.п. ниже, чем в августе (35,6%).

Отметим, в сентябре 2020 года средняя эффективная ставка нового ипотечного кредита на вторичном рынке составила 14,9%, на первичном - 18,2% годовых. Эффективные ставки включают номинальную, а также все сопутствующие издержки заемщиков и рассчитываются на весь срок кредита.

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