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Банки снизили ставки для населения: сколько стоит кредит

Автор: Александр Белоус

Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в ноябре 2021 года в национальной валюте составляли 31,9% годовых. По сравнению с октябрем ставки снизились на 2,0 п.п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 2,8 п.п. до 3,4% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в ноябре не изменились - 9,5% годовых, по валютным снизились с 4,0% до 3,3%.

Кредитный портфель банков за месяц вырос на 1,1% до 1 048 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 0,2% до 239 млрд гривен, предприятий - вырос на 1,3% до 784 млрд гривен.

Напомним, украинские банки ожидают роста спроса населения на кредиты в четвертом квартале 2021 года (как потребительские, так и ипотечные). В то же время ожидается, что качество розничных кредитов ухудшится.

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