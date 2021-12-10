Банки снизили ставки для населения: сколько стоит кредит

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 2,8 п.п. до 3,4% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в ноябре не изменились - 9,5% годовых, по валютным снизились с 4,0% до 3,3%.

Кредитный портфель банков за месяц вырос на 1,1% до 1 048 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 0,2% до 239 млрд гривен, предприятий - вырос на 1,3% до 784 млрд гривен.