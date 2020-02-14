Банки снизили ставки по депозитам для населения

В январе 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения снизились с 13,9% до 13,8% годовых. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за январь снизились с 2,4% до 2,2%.

В январе 2020 года ставки по гривневым депозитам для предприятий снизились с 10,4% до 8,8% годовых, по валютным снизились с 2,3% до 1,8% годовых.

Депозитный портфель банков в январе вырос на 5,3 до 1 122 млрд грн, в т.ч. населения вырос на 2,9% до 560 млрд грн, предприятий вырос на 6,2% до 532 млрд грн.

Отметим, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в январе 2020 года в национальной валюте составляли 36,8% годовых, что на 1,3 п.п. выше, чем в декабре 2019 года (35,5%).

Напомним, данные "Опроса об условиях банковского кредитования" НБУ за I квартал 2020 года свидетельствуют, что ожидания притока депозитов как предприятий, так и домохозяйств являются высокими.