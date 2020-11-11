Банки знизили депозитні ставки для населення

Фото: відділення банку (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ставки за депозитами продовжують падати

У жовтні 2020 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення склали 8,9% річних. Це на 0,2 п. п. нижче, ніж у вересні (9,1%).

Про це свідчать оперативні дані Національного банку України.

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті за жовтень не змінилися - 1,3%.

У жовтні 2020 року ставки за гривневими депозитами для підприємств знизилися з 3,9% до 3,8% річних, за валютним не змінилися - 1,1% річних.

Депозитний портфель банків у жовтні виріс на 1,8% до 1 290 млрд грн, в т. ч. населення виріс на 1,6% до 652 млрд грн, підприємств зріс на 2,1% до 616 млрд грн.

Нагадаємо, НБУ прогнозує зниження депозитних ставок в банках. На тлі зниження девальваційних очікувань і низької інфляції банки ще мають запас для зниження гривневих ставок за строковими депозитами. На це вказує, зокрема, суттєвий "зазор" між процентними ставками банків і обліковою ставкою НБУ, яка на сьогодні знижена до рекордних 6%.

Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення у жовтні 2020 року в національній валюті становили 35,2% річних. У порівнянні з вереснем ставки не змінилися.