Банки скорочують кредитування населення та посилюють вимоги до позичальників

Наслідки війни з Росією дедалі більше сповільнюють розвиток кредитування. Упродовж наступних 12 місяців банки очікують, що кредити домогосподарствам надалі скорочуватимуться, якість кредитного портфеля клієнтів погіршуватиметься.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на Опитування про умови банківського кредитування НБУ (IV квартал 2022 року)

Попит

Попит на кредити населенню знижується три квартали поспіль. Скорочення зумовлене переважно погіршенням споживчих настроїв. Негативно на попит на іпотеку впливали цінові умови - оцінки їхнього впливу історично найвищі. Додатково падіння попиту на іпотеку підсилили несприятливі перспективи ринку нерухомості. Головним чинником падіння попиту на споживчі кредити було скорочення витрат на товари тривалого вжитку, зазначили в НБУ.

У ІV кварталі фінустанови очікують подальшого скорочення попиту на кредити населенню, найбільше - на іпотеку.

Умови кредитування

За даними опитування, стандарти роздрібного кредитування посилювалися, більшою мірою для іпотеки. На це вплинули погіршення очікувань економічної активності та інфляційних очікувань, а також вища вартість ресурсів та балансові обмеження. Додатково на посилення стандартів іпотечних кредитів вплинули негативні очікування стосовно перспектив ринку нерухомості, а споживчих кредитів - очікування погіршення платоспроможності споживачів та несприятливі курсові очікування.

У ІV кварталі стандарти кредитування населення посилюватимуться, більшою мірою це стосується іпотеки. За результатами поточного опитування, рівень схвалення заявок на роздрібне кредитування скоротився. Банки посилили умови схвалення заявок на іпотеку: збільшили відсоткові ставки, заставні вимоги та співвідношення суми кредиту і вартості іпотечної застави. Водночас фінустанови зменшили строк і розмір споживчого кредиту, а також збільшили його вартість, зазначили в НБУ

Поточне опитування проводилося з 16 вересня до 7 жовтня 2022 року серед кредитних менеджерів 26 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 93%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України.