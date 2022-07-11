Банки повысили ставки для населения: сколько стоит кредит

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте упали на 6,9 п.п. до 5,9% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в июне выросли с 13,9% до 18,4% годовых, по валютным выросли с 4,3% до 4,5%.

Кредитный портфель банков июнь сократился на 1,3% до - 1 043 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 3,2% до 236 млрд гривен, предприятий сократился на 0,7% до 780 млрд гривен.