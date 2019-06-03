Банки постепенно становятся привлекательным сегментом для инвестиций

3 июня 2019 года Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина) подвело итоги своего уже двадцать пятого «Рейтинга надежности (привлекательности) банковских депозитов». Итоги первого квартала 2019 года для банковской системы Украины продолжили традицию показательного роста. Общий объем прибыли банков после налогообложения за первый квартал 2019 года составил почти 12,9 млрд. грн., объем чистого процентного дохода превысил 19,54 млрд. грн., а чистого комиссионного дохода — 9,99 млрд. грн. Банки уже не просто прочно вошли в прибыльную колею, но и наиболее прибыльные из них банки с иностранным капиталом начали выплату дивидендов акционерам и постепенно становятся привлекательным сегментом для инвестиций. Из 60-ти банков, которые участвовали в рейтинге, 35 показали снижение показателя NPL (доля плохих кредитов), только три банка показали убыток и только у одного из 60-ти банков был отрицательный чистый процентный доход. Приведенные факты указывают на то, что кризисные явления украинские банки оставили далеко позади и, при условии обеспечения макростабильности, уже в 2019 году на банковском рынке страны могут появиться новые зарубежные игроки, впервые с 2013 года.

ТОП-15 банков с самыми надежными (привлекательными) депозитами по итогам первого квартала 2019 года:

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ ПИРЕУС БАНК МКБ ТАСКОМБАНК КРЕДОБАНК ПРИВАТБАНК УКРСИББАНК АЛЬФА-БАНК ГЛОБУС УКРГАЗБАНК ФОРВАРД БАНК ИНДУСТРИАЛБАНК ИДЕЯ БАНК ПРОКРЕДИТ БАНК БАНК АЛЬЯНС ОЩАДБАНК

Традиционно, первое место в рейтинге надежности банковских депозитов занял Райффайзен Банк Аваль. За первый квартал 2019 года банк получил чистую прибыль в сумме 1,079 млрд. грн. На 01.04.2019 года доля NPL в кредитном портфеле банка составляла всего 9,86%, что в разы меньше среднерыночного показателя уровня NPL в кредитном портфеле банков.

Вторую позицию в рейтинге занял Пиреус Банк. Существенно подняться и удерживаться в рейтинге банку позволил целый ряд позитивных факторов. Первый квартал 2019 года банк закончил с чистой прибылью 10,894 млн. грн., доля плохих кредитов в кредитном портфеле банка на 01.04.2019 года составляла всего 5,9%. Чистый процентный доход Пиреус Банка за первый квартал 2019 года составил 55,195 млн. грн.

Стабильно третью позицию в рейтинге надежности занимает ТАСКОМБАНК. Как и прежде — это единственный банк с украинским капиталом в ТОП-3 банков с самым надежным уровнем депозитов. По данным НБУ, за первый квартал 2019 года ТАСКОМБАНК получил прибыль в размере 41,219 млн. грн., чистый процентный доход составил 303,254 млн. грн., чистый комиссионный доход — 101,749 млн. грн. Также, по состоянию на 01.04.2019 года, доля NPL активов в кредитном портфеле, значительно лучше, чем в среднем по банковской системе, и составила 15%. Денис РАКОВСКИЙ, директор по продажам розничного бизнеса ТАСКОМБАНКа, сообщил: «Понижение учетной ставки НБУ до 17,5%, стало дополнительным сигналом для рынка, что эта тенденция будет продолжаться. Стоит отметить, что на стоимость и потребность банков также будут влиять стабильность на финансовом рынке и политическая ситуация. Сегодня снижение депозитных ставок связано как с высокой ликвидностью банковской системы, так и с необходимостью развивать кредитование, улучшая экономику страны».

Уже несколько кварталов подряд в десятку лидеров рейтинга входит ГЛОБУС БАНК. В первом квартале 2019 года банку удалось снизить долю NPL до 9,6% (напомним, что на начало 2019 года уровень NPL в кредитном портфеле банка составил 10,46%). Чистая прибыль банка за первый квартал 2019 года составила 20,988 млн. грн., а чистый процентный доход банка составил 29,029 млн. грн. Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank, комментируя рыночную ситуацию, сказал: «Несмотря на активность политических процессов в стране, сейчас украинцы доверяют банковской системе и лично Forward Bank. Мы выполняем все обязательства перед нашими клиентами в течение многих лет и внедряем новые сервисы и технологии, помогающие Украинский решать свои финансовые вопросы, и как результат — мы выполнили утвержден план на 1-й квартал в полном объеме».

Замыкает ТОП-10 банков с самым надежным уровнем депозитов Форвард Банк. Учитывая специализацию банка на кредитовании физических лиц, уровень NPL оценивался агентством как приемлемый. По данным НБУ, чистый процентный доход банка за первый квартал 2019 года составил 63,149 млн. грн., а прибыль после налогообложения — 9,03 млн. грн. Финансовая поддержка акционеров банка в 2018 году обеспечила прирост уставного капитала на 113,21%. Оказанная акционерами внешняя поддержка позволяет банку не только устойчиво работать, но и расширять спектр операций с клиентами в период роста доходности банковского сектора. По словам Дмитрия ЗАМОТАЕВА, Начальника Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА: «Украинский рынок депозитов физических лиц находится в ожидании изменений, начало которым было положено недавним решением Национального банка Украины о снижении учетной ставки на 0,5%. Отсутствие серьезных потрясений на рынке, продолжение тренда по снижению учетной ставки, а также удержание уровня инфляции в ожидаемых границах позволит банкам начать снижать процентные ставки по депозитам».

Усилил свои позиции в рейтинге Индустриалбанк, заняв в группе банков с наивысшей оценкой одиннадцатую позицию. Согласно данным НБУ, первый квартал 2019 года банк завершил с прибылью 0,804 млн. грн., чистым процентным доходом 84,766 млн. грн. и чистым комиссионным доходом — 30,128 млн. грн. По состоянию на 01.04.2019 года, доля NPL в кредитном портфеле Индустриалбанка составляла 21,43%, что на 4,6 п.п. ниже среднего значения по 60 банкам, которые участвовали в рейтинге, и более чем в два раза ниже, чем в среднем по банковской системе.

Рост доходности банковских операций является закономерностью при хороших макроэкономических показателях. Прирост ВВП на фоне самой низкой инфляции за последние 5 лет дал возможности для развития банковского сектора. Рост кредитов населению на фоне снижения доли NPL в кредитных портфелях негосударственных банков позволил банкам работать прибыльно. Особенно хорошие результаты стали показывать банки со 100% иностранным капиталом, которые продолжают расформировывать резервы и наращивать операционную прибыльность.

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина)