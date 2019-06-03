Банки поступово стають привабливим сегментом для інвестицій

3 червня 2019 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна) підбило підсумки свого вже двадцять п'ятого «Рейтингу надійності (привабливості) банківських депозитів». Підсумки першого кварталу 2019 роки для банківської системи України продовжили традицію показового зростання. Загальний обсяг прибутку банків після оподаткування за перший квартал 2019 року склав майже 12,9 млрд. Грн., Обсяг чистого процентного доходу перевищив 19,54 млрд. Грн., А чистого комісійного доходу - 9,99 млрд. Грн. Банки вже не просто міцно увійшли в прибуткову колію, але і найбільш прибуткові з них банки з іноземним капіталом почали виплату дивідендів акціонерам і поступово стають привабливим сегментом для інвестицій. З 60-ти банків, які брали участь в рейтингу, 35 показали зниження показника NPL (частка поганих кредитів), тільки три банки показали збиток і тільки у одного з 60-ти банків був негативний чистий процентний дохід. Наведені факти вказують на те, що кризові явища українські банки залишили далеко позаду і, за умови забезпечення макростабільності, вже в 2019 році на банківському ринку країни можуть з'явитися нові закордонні гравці, вперше з 2013 року.

ТОП-15 банків з найнадійнішими (привабливими) депозитами за підсумками першого кварталу 2019 року:

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ ПІРЕУС БАНК МКБ ТАСкомбанк КРЕДОБАНК ПРИВАТБАНК УКРСИББАНК АЛЬФА-БАНК ГЛОБУС УКРГАЗБАНК ФОРВАРД БАНК ІНДУСТРІАЛБАНК ІДЕЯ БАНК ПРОКРЕДИТ БАНК БАНК АЛЬЯНС ОЩАДБАНК

Традиційно, перше місце в рейтингу надійності банківських депозитів зайняв Райффайзен Банк Аваль. За перший квартал 2019 року банк отримав чистий прибуток у сумі 1,079 млрд. Грн. На 01.04.2019 року частка NPL в кредитному портфелі банку становила всього 9,86%, що в рази менше середньоринкового показника рівня NPL в кредитному портфелі банків.

Другу позицію в рейтингу зайняв Піреус Банк. Істотно піднятися і утримуватися в рейтингу банку дозволив цілий ряд позитивних факторів. Перший квартал 2019 року банк закінчив із чистим прибутком 10,894 млн. Грн., Частка поганих кредитів в кредитному портфелі банку на 01.04.2019 року становила всього 5,9%. Чистий процентний дохід Піреус Банку за перший квартал 2019 року склав 55,195 млн. Грн.

Стабільно третю позицію в рейтингу надійності займає ТАСкомбанк. Як і раніше - це єдиний банк з українським капіталом в ТОП-3 банків з найнадійнішим рівнем депозитів. За даними НБУ, за перший квартал 2019 року ТАСкомбанк отримав прибуток у розмірі 41,219 млн. Грн., Чистий процентний дохід склав 303,254 млн. Грн., Чистий комісійний дохід - 101,749 млн. Грн. Також, за станом на 01.04.2019 року, частка NPL активів у кредитному портфелі, значно краще, ніж в середньому по банківській системі, і склала 15%. Денис Раковський, директор з продажу роздрібного бізнесу ТАСкомбанк, повідомив: «Зниження облікової ставки НБУ до 17,5%, стало додатковим сигналом для ринку, що ця тенденція буде продовжуватися. Варто відзначити, що на вартість і потреба банків також будуть впливати стабільність на фінансовому ринку і політична ситуація. Сьогодні зниження депозитних ставок пов'язане як з високою ліквідністю банківської системи, так і з необхідністю розвивати кредитування, покращуючи економіку країни».

Уже кілька кварталів поспіль в десятку лідерів рейтингу входить ГЛОБУС БАНК. У першому кварталі 2019 року банку вдалося знизити частку NPL до 9,6% (нагадаємо, що на початок 2019 року рівень NPL в кредитному портфелі банку склав 10,46%). Чистий прибуток банку за перший квартал 2019 року склала 20,988 млн. Грн., А чистий процентний дохід банку склав 29,029 млн. Грн. Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank, коментуючи ринкову ситуацію, сказав: «Не дивлячись на активність політичних процесів в країні, зараз українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank. Ми виконуємо всі зобов'язання перед нашими клієнтами протягом багатьох років і впроваджуємо нові сервіси та технології, які допомагають Український вирішувати свої фінансові питання, і як результат - ми виконали затверджений план на 1-й квартал в повному обсязі».

Замикає ТОП-10 банків з найнадійнішим рівнем депозитів Форвард Банк. З огляду на спеціалізацію банку на кредитуванні фізичних осіб, рівень NPL оцінювався агентством як прийнятний. За даними НБУ, чистий процентний дохід банку за перший квартал 2019 року склав 63,149 млн. Грн., А прибуток після оподаткування - 9,03 млн. Грн. Фінансова підтримка акціонерів банку в 2018 році забезпечила приріст статутного капіталу на 113,21%. Надана акціонерами зовнішня підтримка дозволяє банку не тільки стійко працювати, а й розширювати спектр операцій з клієнтами в період зростання прибутковості банківського сектора. За словами Дмитра Замотаєва, Начальника Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ: «Український ринок депозитів фізичних осіб знаходиться в очікуванні змін, початок яким було покладено недавнім рішенням Національного банку України про зниження облікової ставки на 0,5%. Відсутність серйозних потрясінь на ринку, продовження тренда по зниженню облікової ставки, а також утримання рівня інфляції в очікуваних межах дозволить банкам почати знижувати процентні ставки по депозитах».

Посилив свої позиції в рейтингу Індустріалбанк, зайнявши в групі банків з найвищою оцінкою одинадцяту позицію. Згідно з даними НБУ, перший квартал 2019 року банк завершив з прибутком 0,804 млн. Грн., Чистим процентним доходом 84,766 млн. Грн. і чистим комісійним доходом - 30,128 млн. грн. Станом на 01.04.2019 року, частка NPL в кредитному портфелі Індустріалбанку становила 21,43%, що на 4,6 п.п. нижче середнього значення по 60 банкам, які брали участь в рейтингу, і більш ніж в два рази нижче, ніж в середньому по банківській системі.

Зростання прибутковості банківських операцій є закономірністю при хороших макроекономічних показниках. Приріст ВВП на тлі найнижчої інфляції за останні 5 років дав можливості для розвитку банківського сектора. Зростання кредитів населенню на тлі зниження частки NPL в кредитних портфелях недержавних банків дозволив банкам працювати прибутково. Особливо хороші результати стали показувати банки зі 100% іноземним капіталом, які продовжують розформовувати резерви і нарощувати операційну прибутковість.

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)