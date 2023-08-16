UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Банки підвищили ставки за депозитами: на який термін вкладати найвигідніше

Фото: банки підвищили ставки за депозитами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Заходи Національного банку України сприяли підвищенню депозитних ставок комерційних банків. Вкладати гроші на три місяці майже так само вигідно, як і на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд банківського сектору НБУ (II квартал 2023 року).

Як зазначили в НБУ, з квітня у разі активного залучення гривневих депозитів населення строком понад три місяці банки отримали можливість вкладати кошти у тримісячні депозитні сертифікати НБУ. Процентна ставка за ними дорівнювала обліковій, що вище, ніж за овернайт.

Це стимулювало банки і надалі збільшувати ставки за строковими депозитами. В середньому вартість тримісячних депозитів фізичних осіб зросла на 1,6 в. п. за квартал до 14%. Вартість 12-місячних депозитів у гривнях за ІI квартал зросла на 1,3 в. п. до 15,2% річних.

За даними НБУ, вартість коштів суб’єктів господарювання також збільшилася до 14,1% річних. "Високі ставки для бізнесу пропонувалися переважно державними (крім ПриватБанку) та приватними банками", - зазначається в огляді.

Упродовж кварталу ставки за кредитами фізичних осіб дещо знизилися - до 28,5% річних, а за кредитами бізнесу коливалися близько 20% річних.

Облікова ставка НБУ упродовж II кварталу залишалася на рівні 25% річних, поки не була знижена наприкінці липня до 22% річних.

Захист від інфляції

Нагадаємо, заходи Національного банку України призвели до того, що більшість банків пропонують ставки за вкладами в гривні від 3-х місяців на рівні 15-20% річних.

Водночас інфляція в Україні вже знизилася до 11% і очікується, що до кінця року вона впаде нижче 10%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк Українибанки