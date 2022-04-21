Как банки оценивают перспективы кредитования во время войны: опрос НБУ

"Спрос на кредиты утих, стандарты кредитования рекордно усилились. Банки не ожидают восстановления спроса на кредиты, за исключением сегмента малых и средних предприятий (МСП), и прогнозируют дальнейшее усиление всех видов рисков", - говорится в сообщении.

По данным опроса, в январе - марте 2022 года интерес заемщиков к бизнес-кредитам существенно сократился, больше всего - на долгосрочные кредиты в иностранной валюте и ссуды МСП. Однако потребность в оборотном капитале, реструктуризации долга и внутреннем финансировании частично усиливали спрос.

Большинство банков сообщили о существенном усилении стандартов корпоративного кредитования, в большей степени для долгосрочных кредитов, валютных займов и кредитов крупному бизнесу.

"Спрос населения на кредиты резко сократился из-за уменьшения расходов на товары длительного потребления и сбережений. Крупнейшее за всю историю опросов снижение спроса на ипотеку произошло вследствие ухудшения перспектив рынка недвижимости. Стандарты кредитования домохозяйств также ужесточились, в большей степени на ипотеку", - говорится в сообщении.

В I квартале 2022 года участники опроса отметили рост всех видов рисков, особенно кредитного и операционного.

Как отметили в НБУ, в следующие 12 месяцев 46% респондентов прогнозируют рост объема корпоративного кредитования. Зато большинство опрашиваемых отмечают ожидаемое падение розничного кредитования. Банки считают, что качество кредитного портфеля ухудшится в обоих сегментах.

В ближайшие три месяца банки прогнозируют, что все виды рисков в дальнейшем будут усиливаться.

Текущее опрос проводился с 18 марта по 8 апреля 2022 года среди кредитных менеджеров 28 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 94%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка Украины.