ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Банки должны выдавать розничные кредиты не только за счет депозитов, - Гелетий

Новина українською →
Киев, Среда 29 сентября 2021 09:55
Банки должны выдавать розничные кредиты не только за счет депозитов, - Гелетий Фото: заместитель главы Нацбанка Юрий Гелетий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский

Банки должны финансировать розничный кредитный портфель не только за счет депозитов, но и вкладывать часть своего капитала. В этом сегменте довольно значительные риски, а банки в значительной мере зависят от макроэкономической среды.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель главы Нацбанка Юрий Гелетий.

"Розничный сегмент в течение этого года растет уже где-то на 30%. Если говорить о вопросе оценки рисков, то, безусловно, это является ответственностью банков. Но для обеспечения финансовой стабильности мы также должны реагировать, НБУ должен защищать депозиты", - отметил он.

Именно по этой причине, как объяснил Гелетий, НБУ с 1 января следующего года вводит повышение веса риска до 150% по розничному портфелю.

"Не думаю, что это будет проблемой для банков. У них есть запас капитала, особенно если мы говорим о крупнейших игроках. У них абсолютно адекватные позиции капитала", - объяснил замглавы НБУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
Резкая вспышка. В Украине впервые с апреля почти 10 тысяч новых случаев коронавируса
Резкая вспышка. В Украине впервые с апреля почти 10 тысяч новых случаев коронавируса
DAILY
Замглавы НБУ Юрий Гелетий: У банков достаточно ресурсов, чтобы кредитовать экономику
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Замглавы НБУ Юрий Гелетий: У банков достаточно ресурсов, чтобы кредитовать экономику