Банки за 2021 год снизили ставки для населения: сколько стоит кредит

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 0,9 п.п. до 5,3% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий за 2021 год снизились с 10,3% до 10,0% годовых, по валютным упали с 5,0% до 3,3% годовых.

Кредитный портфель банков за 2021 год вырос на 10,0% до 1 044 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 21,2% до 242 млрд гривен, предприятий вырос на 5,1% до 775 млрд гривен.