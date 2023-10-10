Банк "Південний" та КНУ імені Шевченка розпочали довгострокову співпрацю для розвитку освіти

Як зазначають в компанії, 79 % опитаних керівників корпоративного сектора вважають, що сьогодні для розвитку державної економічної освіти в Україні необхідна більш прикладна програма навчання.

Основними шляхами допомоги у навчанні студентів українськими ВНЗ під час війни опитані представники корпоративного сектора бачать програми стажувань (70 %) та створення грантових програм/фондів (67 %), спільні проекти з провідними іноземними ВНЗ (60 %) та лекції практиків (58 %), про це свідчать результати опитування роботодавців корпоративного сектора щодо проблемних питань розвитку державної економічної освіти, яке провів банк "Південний" у партнерстві з дослідницькою компанією Gradus Research.

Першим кроком у співпраці стане цикл лекцій від команди банку "Південний" про практичну сторону тих дисциплін, які вивчають студенти протягом навчального семестру. Управління фінансами, оцінка бізнесу та ризик-менеджмент, кібербезпека, робота з персоналом, бізнес-аналіз та управління даними - це неповний перелік тем, які готує банк "Південний" до цього освітнього року.

Наступний етап - запуск енергонезалежного академічного хаба на території Економічного факультету КНУ, де практики банку та бізнесу зможуть доповнити навчання кейсами і тренінгами, аби студенти могли максимально ефективно застосувати отримані знання на практиці. Це буде сучасно обладнаний простір для навчання та відпочинку студентів, який дозволить залучати спікерів з інших міст і країн навіть під час блекаутів. У серії майстеркласів і лекцій від практиків банк поділиться досвідом роботи фінансового сектора, у тому числі в період воєнного стану.

"Ми розуміємо, що умови для отримання освіти під час війни надзвичайно складні, тому саме зараз допомога університетам буде вчасною для якісної підготовки молодих фахівців. Ми плануємо цей проєкт не тільки як підтримку державної економічної освіти України сьогодні, але і як внесок у відновлення країни завтра", - впевнена голова правління банку "Південний" Алла Ванецьянц.

Ректор КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров зазначив, що для колективу університету реалізація підписаного договору надасть можливість підвищувати фінансову грамотність як співробітників, так і студентів. До того ж ця співпраця відкриє нові можливості у набутті нових практичних навичок і знань.

Декан Економічного факультету Анжела Ігнатюк підкреслила, що співпраця університету і банку "Південний" відбуватиметься у різних сферах. Це і можливості гнучкої адаптації до сучасних потреб ринку праці, і змістовне удосконалення навчальних дисциплін, а також забезпечення зворотного зв’язку за результатами працевлаштування випускників. Роботодавці ж отримають можливість впливати на підготовку фахівців ще на етапі навчання, забезпечуючи в такий спосіб свої кадрові потреби.

Нагадаємо, банк "Південний" - один із лідерів фінансового ринку України, який посідає третє місце у групі українських банків із приватним капіталом за розміром активів. Банк п’ятий рік поспіль входить до категорії системно важливих банків.

Також банк став одним із кращих роботодавців банківської галузі за результатами дослідження компанії EY (Ernst & Young) серед студентів і професіоналів із досвідом роботи.

Банк представлений у 18 областях України, регіональна мережа налічує 49 відділень.

Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети на платформі Gradus. Період проведення дослідження: червень-липень 2023 року, респонденти – керівники корпоративного сектора серед клієнтів банку "Південний", розмір вибірки – 43 експерти.