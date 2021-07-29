Банк "Кредит Днепр" в первом полугодии заработал 677,3 миллионов гривен

"Чистая прибыль была достигнута, в том числе, за счет увеличения чистого процентного дохода, который за 6 месяцев 2021 г. составил 343,8 млн грн., что на 85% больше, чем аналогичный показатель I полугодия 2020 года. При этом чистый комиссионный доход составил 65,5 млн грн., что на 21% больше, чем аналогичный показатель I полугодия 2020 года", - сказано в сообщении банка.

Как сообщила пресс-служба, кредитный портфель банка "Кредит Днепр" по итогам первого полугодия достиг 3,973 млрд грн - это на 25% больше, чем в начале года.

Портфель потребительских займов за этот же период увеличился на 15% по сравнению со вторым полугодием 2020 г. и достиг 180 млн грн против 153 млн грн.

Портфель средств клиентов в первом полугодии оставался стабильным и по состоянию на начало июля составил свыше 9,348 млрд грн.

Как известно, банк "Кредит Днепр" обладает одним из самых высоких на украинском рынке кредитных рейтингов по национальной шкале - uaAA, а недавно его прогноз был изменен с "в развитии" на "положительный", что означает возможность его дальнейшего повышения.

"Кредит Днепр" - украинский коммерческий банк, который принадлежит Александру Ярославскому, владельцу группы DCH, объединяющей активы в сфере финансов, промышленности, транспорта, строительства, девелопмента, ритейла и др.

Банк входит в ТОП-20 финансовых учреждений Украины по размеру валовых активов и в соответствии с классификацией Национального банка Украины относится к в группе банков с частным капиталом.