Банк "Кредит Днепр" за 9 месяцев 2020 года увеличил прибыль и процентные доходы

После смены собственника, которым с 4 августа 2020 года стал владелец и президент группы DCH Александр Ярославский, банк "Кредит Днепр" продолжает демонстрировать улучшение бизнес-показателей и доходности своей деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба банка, передает "Минфин".

Как отмечает пресс-служба финучреждения, по итогам девяти месяцев 2020 года банк заметно увеличил размеры чистой прибыли и чистого процентного дохода.

"Чистая прибыль Банка Кредит Днепр по результатам деятельности за 9 месяцев 2020 года составила 20,4 млн грн. Чистый процентный доход на 01.10.2020 вырос до 290,8 млн грн, превысив на 18% аналогичный показатель за II квартал текущего года. Чистый комиссионный доход за III квартал составил 28,3 млн грн - это на 24% больше, чем за II квартал 2020 года", - сказано в сообщении пресс-службы банка.

В то же время, осенью банк возобновил активное кредитование населения и юридических лиц, и имеет значительный запас прочности в виде высоколиквидных активов, сумма которых на 01.10.2020 составляет 3 331,3 млн грн или 36%.

"С начала года высоколиквидные активы увеличились на 27%", - сообщает пресс-служба банка со ссылкой на слова председателя его правления Сергея Панова.

По состоянию на 1 октября 2020 активы банка составляют 9 362,1 млн грн. Норматив достаточности (адекватности) капитала (Н2) - 17,49% (при нормативном значении - не менее 10%).

Напомним, в сентябре текущего года банк "Кредит Днепр" сообщил об удвоении чистого процентного дохода: по итогам 8 месяцев 2020 года чистый процентный доход составил 254 млн грн - это вдвое превышает результат аналогичного периода 2019 года, когда чистый процентный доход банка был 122 млн грн.

Банк "Кредит Днепр" входит в ТОП-20 финансовых учреждений Украины по размеру валовых активов (на 01.08.2020) и согласно классификации Национального банка Украины относится к группе банков с частным капиталом.

Банк является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц, входит в Независимую ассоциацию банков Украины, является участником международных платежных систем VISA International и MasterСard.