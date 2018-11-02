Банк Англии выпустит банкноту в 50 фунтов с портретом выдающегося ученого

Фото: Банк Англии (edu.bankofengland.co.uk.jpg)

Имя выдающегося ученого выберет общественность

Банк Англии намерен выпустить новую банкноту номиналом 50 фунтов стерлингов с портретом выдающегося ученого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы центробанка Марка Карни.

"Я счастлив, что новые 50 фунтов будут символизировать вклад Великобритании в науку. Есть очень много людей, чья работа сформировала наше представление о мире и которые продолжают вдохновлять людей и сегодня", - сказал он.

По его словам, Банк Англии будет принимать предложения общественности в течение шести недель. За это время должна быть определена кандидатура ученого, который внес вклад в науку и повлиял на британское общество. Ученый мог работать в любой области науки, включая астрономию, биологию, биотехнологию, химию, инженерию, математику, медицинские исследования, физику, технологию или зоологию.

Напомним о том, что в марте 2018 года скончался всемирно известный английский физик-теоретик Стивен Хокинг. Его похоронили Вестминстерском аббатстве рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.