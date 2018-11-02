Банк Англії випустить банкноту в 50 фунтів з портретом видатного вченого

Фото: Банк Англії (edu.bankofengland.co.uk.jpg)

Ім'я видатного вченого вибере громадськість

Банк Англії має намір випустити нову банкноту номіналом 50 фунтів стерлінгів з портретом видатного вченого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави центробанку Марка Карні.

"Я щасливий, що нові 50 фунтів будуть символізувати внесок Великої Британії в науку. Є дуже багато людей, чия робота сформувала наше уявлення про світ і які продовжують надихати людей і сьогодні", - сказав він.

За його словами, Банк Англії буде приймати пропозиції громадськості протягом шести тижнів. За цей час повинна бути визначена кандидатура вченого, який вніс вклад в науку і вплинув на британське суспільство. Учений міг працювати в будь-якій області науки, включаючи астрономію, біологію, біотехнологію, хімію, інженерію, математику, медичні дослідження, фізику, технологію або зоологію.

Нагадаємо про те, що в березні 2018 року помер всесвітньо відомий англійський фізик-теоретик Стівен Хокінг. Його поховали Вестмінстерському абатстві поруч з могилами Ісаака Ньютона та Чарльза Дарвіна.