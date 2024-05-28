"Банк Альянс" повідомив про значні досягнення та динамічний розвиток за останній період

У квітні 2024 року Alliance bank отримав високий рейтинг надійності банківських депозитів. Рейтингове агентство IBI-Rating присвоїло кредитний рейтинг uaAAA з прогнозом "розвиток" та рейтинг надійності банківських депозитів - "5" (відмінна надійність).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Протягом минулого року ми плідно працювали та досягли своїх цілей, виконуючи всі економічні нормативи та валютні позиційні ліміти, а також демонструючи високу прибутковість. Наш чистий операційний дохід склав 1 120 млн грн, а чистий прибуток - 94.8 млн грн. Інформація про фінансові показники банку є відкритою та прозорою, вони відображаються та постійно оновлюються на головній сторінці сайту банку", - зазначили у компанії.

Ключові показники діяльності станом на травень 2024 року підтверджують стабільність та надійність АТ "Банк Альянс". Ми значно перевищуємо нормативні вимоги, що є важливим індикатором нашої фінансової стійкості та надійності:

Регулятивний капітал: 832.5 млн грн (нормативні вимоги > 200 млн грн), що в чотири рази перевищує мінімально необхідний рівень.

Адекватність капіталу (Н2): 11.8% (нормативні вимоги > 10%), що свідчить про нашу здатність покривати потенційні ризики.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR): 298.1% (нормативні вимоги > 100%), що свідчить про високу стабільність нашої ліквідної позиції в середньостроковій перспективі з горизонтом 1 рік.

Коефіцієнт ліквідного покриття за всіма валютами (LCR): 361.7% (нормативні вимоги > 100%), що показує нашу високу здатність покривати короткострокові зобов’язання.

Коефіцієнт ліквідного покриття в іноземній валюті (LCR): 184.3% (нормативні вимоги > 100%), що свідчить про високу короткострокову ліквідність в іноземній валюті.

Ці результати свідчать про стабільність та надійність Alliance bank, що є важливим фактором для наших клієнтів та партнерів. Ми продовжуємо працювати над удосконаленням наших послуг та підвищенням рівня обслуговування, щоб відповідати найвищим стандартам банківської діяльності.