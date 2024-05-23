"Банк Альянс" сообщил о значительных достижениях и динамичном развитии за последний период

В апреле 2024 г. Alliance bank получил высокий рейтинг надежности банковских депозитов. Рейтинговое агентство IBI-Rating присвоило кредитный рейтинг uaAAA с прогнозом "развитие" и рейтинг надежности банковских депозитов – "5" (отличная надежность).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"В течение прошлого года мы плодотворно работали и достигли своих целей, выполняя все экономические нормативы и валютные позиционные лимиты, а также демонстрируя высокую доходность. Наш чистый операционный доход составил 1 120 млн грн, а чистая прибыль – 94.8 млн грн. Информация о финансовых показателях банка является открытым и прозрачным, они отображаются и постоянно обновляются на главной странице сайта банка", - отметили в компании.

Ключевые показатели деятельности на май 2024 года подтверждают стабильность и надежность АО "Банк Альянс". Мы значительно превышаем нормативные требования, являющиеся важным индикатором нашей финансовой устойчивости и надежности:

Регулятивный капитал: 832,5 млн грн (нормативные требования > 200 млн грн), что в четыре раза превышает минимально необходимый уровень.

Адекватность капитала (Н2): 11.8% (нормативные требования > 10%), что свидетельствует о способности покрывать потенциальные риски.

Коэффициент чистого стабильного финансирования (NSFR): 298,1% (нормативные требования > 100%), что свидетельствует о высокой стабильности нашей ликвидной позиции в среднесрочной перспективе с горизонтом 1 год.

Коэффициент ликвидного покрытия по всем валютам (LCR): 361.7% (нормативные требования > 100%), что показывает нашу высокую способность покрывать краткосрочные обязательства.

Коэффициент ликвидного покрытия в иностранной валюте (LCR): 184.3% (нормативные требования > 100%), что свидетельствует о высокой краткосрочной ликвидности в иностранной валюте.

Эти результаты свидетельствуют о стабильности и надежности Alliance bank, что является важным фактором для наших клиентов и партнеров. Мы продолжаем работать над усовершенствованием наших услуг и повышением уровня обслуживания, чтобы соответствовать самым высоким стандартам банковской деятельности.