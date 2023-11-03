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"Банк Альянс" підвищив рейтинг через стійкі операційні показники

П'ятниця 03 листопада 2023 14:31
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"Банк Альянс" підвищив рейтинг через стійкі операційні показники Фото: "Банк Альянс" підвищив рейтинг через стійкі операційні показники (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Рейтинг "Банку Альянс" підвищено через стійкі операційні показники.
Агентство Standard & Poor’s (S&P підвищило рейтинг банку до "ССС+" з прогнозом "Стабільний".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення банку.

(S&P) вважає, що хоча банк функціонує в дуже вразливому та складному економічному та операційному середовищі, діяльність банку є стабільною, а фінансові результати покращилися, що свідчить про стійкість установи.

Прогноз Standard & Poor’s означає, що "Банк Альянс" підтримуватиме стійку операційну діяльність, і його фінансові результати залишатимуться стабільними, як і в першій половині 2023 року.

Як відомо, у 2023 році банк запустив для клієнтів Apple Pay, продовжує підтримувати бізнес-сектор і не припиняє кредитування, а також надає можливість фізичним особам подавати заявки на кредити як в онлайні, так і відвідуючи відділення банку.

"Банк Альянс відновив роботу всіх своїх відділень в прифронтовій зоні й відкрив нові відділення, продовжуючи розширювати свою присутність та підтримувати клієнтів на всій території. Ми щиро вдячні нашим захисникам за можливість працювати, а всім клієнтам за довіру", - зазначають в прес-службі.

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