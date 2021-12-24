В Бангладеш на пароме произошел пожар, погибли по меньшей мере 30 человек

В результате пожара, который произошел на пароме MV Abhijan-10 в Бангладеш, погибли по меньшей мере 30 человек. Более 100 пассажиров получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNO News .

Всего на пароме было свыше 500 человек, в том числе дети, женщины и пожилые люди.

Инцидент произошел около трех часов ночи в пятницу, 24 декабря. Паром загорелся на реке Суганда в районе Джалокати.

По меньшей мере 70 человек были доставлены в районную больницу. Спасатели предполагают, что количество жертв может вырасти. Точное количество пропавших без вести неизвестно.

Некоторым из пассажиров удалось спастись, выпрыгнув из парома в воду.

Пассажирское судно возвращалось в Баргуну из Дакки. Огонь вспыхнул в машинном отделении, а затем распространился по всему плавсредству.

"Я вышел из VIP-каюты и увидел, что паром вспыхнул. Потом жена и зять прыгнули в реку и на лютом морозе доплыли до берега", - поделился один из уцелевших пассажиров.

Причины случившегося пока неизвестны.