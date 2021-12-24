ru ua
Пт, 24 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Бангладеш на поромі сталася пожежа, загинули щонайменше 30 людей

Новость на русском →
Бангладеш, П'ятниця 24 грудня 2021 07:53
У Бангладеш на поромі сталася пожежа, загинули щонайменше 30 людей Фото: у Бангладеш на поромі сталася пожежа, загинули щонайменше 30 осіб (kalerkantho.com)
Автор: Анна Полисученко

В результаті пожежі, яка сталася на поромі MV Abhijan-10 в Бангладеш, загинули щонайменше 30 осіб. Понад 100 пасажирів отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNO News.

Всього на поромі було понад 500 осіб, у тому числі діти, жінки і літні люди.

Інцидент стався близько третьої години ночі в п'ятницю, 24 грудня. Пором загорівся на річці Суганда в районі Джалокаті.

Щонайменше 70 осіб були доставлені в районну лікарню. Рятувальники припускають, що кількість жертв може зрости. Точна кількість зниклих безвісти невідома.

Деяким з пасажирів вдалося врятуватися, вистрибнувши з порома у воду.

Пасажирське судно поверталося в Баргуну з Дакки. Вогонь спалахнув у машинному відділенні, а потім поширився по всьому плавзасобу.

"Я вийшов з VIP-каюти і побачив, що пором спалахнув. Потім дружина і зять стрибнули в річку і на лютому морозі допливли до берега", - поділився один з уцілілих пасажирів.

Причини того, що сталося поки невідомі.

Раніше ми писали, що при зіткненні катера і баржі в Бангладеш загинули 28 людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бангладеш
NEWS
Росія продовжує стягувати війська до України. Опубліковано фото з супутника
Росія продовжує стягувати війська до України. Опубліковано фото з супутника
DAILY
Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід