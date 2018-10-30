Бангладеш и Мьянма договорились о репатриации рохинджа с ноября

Фото: беженцы из Мьянмы (UNHCR/Andrew McConnell)

Несмотря на предостережения ООН выселение планируют начать в середине ноября

Власти Бангладеш и Мьянмы 30 октября достигли договоренности о начале репатриации этнических рохинджа, бежавших из Мьянмы из-за преследования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Указано, что выселение планируют начать в середине ноября 2018 года.

Так, представитель Министерства иностранных дел Мьянмы Минт Ту, который в составе мьянмийской делегации посетил Бангладеш для переговоров о репатриации, поприветствовал "конкретные результаты о начале репатриации".

"Мы разработали ряд мер, чтобы обеспечить возвращающимся беженцам безопасную среду", - заявил он журналистам.

При этом правозащитники и главы общины рохинджа считают, что условия в родном штате меньшинства пока непригодны для возвращения. Одно из их требований - предоставление статуса граждан Мьянмы. Сейчас законодательство этой страны не признает этнос рохинджа имеющим право на гражданство.

Добавим, что глава правительства Бангладеш Шейх Хасина заявил в интервью изданию Reuters в сентябре 2018 года, что беженцы из Мьянмы ни при каких обстоятельствах не смогут остаться в его стране навсегда.

Подчеркнем, что в Организации Объединенных Наций утверждают, что возвращение рохинджа домой должно быть добровольным и осуществляться с обеспечением человеческого достоинства и безопасности. Представители ООН в своих выводах об условиях жизни в Ракхайне в прошлом месяце указали на "недоверие, страх перед соседями из других меньшинств и ощущение неуверенности" во многих районах.

Так, более 700 тысяч рохинджа пересекли границу с Бангладеш, убегая от насилия со стороны мьянмийской армии летом прошлого года. По данным ООН, с начала 2018 года беженцами стали около 14 тысяч человек.

Напомним, власти Мьянмы заявляли о репатриации первой семьи мусульман рохинджа, бежавших в соседний Бангладеш, чтобы спастись от жестоких репрессий со стороны силовиков, еще в апреле 2018 года.

Как писало РБК-Украина в декабре 2017 года, в Мьянме за месяц убили почти семь тысяч рохинджа, из которых 730 детей.