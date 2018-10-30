Бангладеш і М’янма домовились про репатріацію рохінджа з листопада

Фото: біженці з М'янми (UNHCR / Andrew McConnell)

Попри застереження ООН виселення планують почати всередині листопада

Влади Бангладешу та М’янма 30 жовтня досягли домовленості про початок репатріації етнічних рохінджа, які втекли з М’янми через переслідування. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Радіо Свобода".

Вказано, що виселення планують почати всередині листопада 2018 року.

Так, представник Міністерства закордонних справ М’янми Мінт Ту, який у складі м’янмійської делегації відвідав Бангладеш для переговорів щодо репатріації, привітав "конкретні результати щодо початку репатріації".

"Ми розробили низку заходів, щоб забезпечити біженцям, які повертаються, безпечне середовище", - заявив він журналістам.

При цьому правозахисники і голови громади рохінджа вважають, що умови в рідному штаті меншини наразі непридатні для повернення. Одна з їхніх вимог - надання статусу громадян М’янми. Наразі законодавство цієї країни не визнає етнос рохінджа таким, що має право на громадянство.

Додамо, що глава уряду Бангладеш Шейх Хасіна заявив в інтерв’ю виданню Reuters у вересні 2018 року, що біженці з М’янми за жодних обставин не зможуть лишитися у його країні назавжди.

Підкреслимо, що в Організації Об’єднаних Націй стверджують, що повернення рохінджа додому має бути добровільним та здійснюватися із забезпеченням людської гідності і безпеки. Представники ООН у своїх висновках щодо умов життя у Ракхайні минулого місяця вказали на "недовіру, страх перед сусідами з інших меншин та відчуття непевності" в багатьох районах.

Так, більше 700 тисяч рохінджа перетнули кордон із Бангладеш, тікаючи від насильства з боку м’янмійської армії влітку минулого року. За даними ООН, від початку 2018 року біженцями стали близько 14 тисяч людей.

Нагадаємо, влада М'янми заявляла про репатріацію першої сім'ї мусульман рохінджа, які втекли в сусідній Бангладеш, щоб врятуватися від жорстоких репресій з боку силовиків, ще у квітні 2018 року.

Як писало РБК-Україна у грудні 2017 року, у М'янмі за місяць вбили майже сім тисяч рохінджа, з яких 730 дітей.