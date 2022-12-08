У банду, яка організовувала держпереворот у Німеччині, вербували через ясновидців, - ЗМІ

Крім того, правоохоронці вилучили понад 130 тисяч євро готівкою, а також значну кількість золота та срібла.

За повідомленнями, група була поділена на цивільну частину, яка має внутрішню назву "Рада", та військову частину - "тіньовий уряд", який між собою називали "Нова німецька армія". Вогнища мережі були також сформовані в Баден-Вюртемберг, Саксонії та Тюрінгії.

До складу "Нової німецької армії" увійшли кілька колишніх і щонайменше один діючий військовослужбовець Бундесверу.

Серед членів мережі – представники різних професій. Також до мережі входили двоє нібито ясновидців, які мали перевіряти потенційних соратників на "благонадійність".