Балух вважає обмін єдиним способом вижити в російській в'язниці

Фото: Володимир Балух (facebook.com/crimea-news.info)

Політв'язень має намір тримати голодування до останнього

Український активіст Володимир Балух, який раніше оголосив голодування, заявив, що має намір дотримуватися його до виконання своїх вимог. Про це він написав у листі до координатора Кримської правозахисної групи Ольги Скрипник, пишуть "Крим.Реалії".

Балух також додав, що вважає обмін "єдиним шансом вийти живим" з російської колонії.

"У сформованих обставинах я не бачу іншого рішення для себе, крім як відстоювати своє право на життя вільного громадянина України радикальними методами. Тому я не маю наміру припиняти голодування до виконання моїх вимог, на що, як Ви розумієте, немає жодної надії...Об'єктивно, єдиним шансом вийти звідси живим, вважаю обмін", - написав Балух.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український політв'язень Володимир Балух вдруге оголосив голодування. У своєму листі він пояснив це рішення тим, що його безпідставно два місяці тримали в штрафному ізоляторі, а також не пустили до нього українського консула.

РБК-Україна писало, що уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що повторна голодування небезпечна для життя політв'язня.